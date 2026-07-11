به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر توجه به تئاتر و هنرهای نمایشی برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، از جمله افراد مبتلا به اوتیسم، سندروم داون، سی‌پی و سایر شرایط خاص در ایران افزایش یافته است. در همین راستا، مراکز آموزشی، روان‌شناسی و برخی گروه‌های هنری تلاش کرده‌اند با برگزاری کارگاه‌های نمایشی و تولید آثار تئاتری، زمینه ارتقای مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و خلاقیت این کودکان را فراهم کنند.

در این میان، جواد فراهانی از جمله هنرمندانی است که تلاش کرده فعالیت‌های نمایشی ویژه این گروه از کودکان را از چارچوب محدود کلاس‌ها، سراهای محله و فضاهای خصوصی فراتر ببرد و به صحنه‌های حرفه‌ای تئاتر و بطن جامعه منتقل کند.

نمایش «بره سیاه» به کارگردانی جواد فراهانی تازه‌ترین تجربه در این حوزه است که با حضور هنرجویان دارای نیازهای ویژه از ۲۲ تیر در دومین رویداد «هورباکس» در کاخ هنر روی صحنه می‌رود.

فراهانی درباره دلیل تداوم فعالیت خود در این حوزه گفت: همکاری با کودکان دارای نیازهای ویژه برای من یک تصمیم مقطعی نبوده است. سال‌هاست که این مسیر را دنبال می‌کنم و همواره تلاش کرده‌ام تمرین‌ها و آموزش‌ها به اجرای صحنه‌ای منتهی شود. این موضوع برای من یک تعهد شخصی است و تا زمانی که توانایی داشته باشم، این مسیر را ادامه خواهم داد.

وی با اشاره به تجربه همکاری با هنرمندان دارای نیازهای ویژه افزود: کار کردن با این عزیزان بسیار دشوار است و بیش از هر چیز به صبوری نیاز دارد. بدون صبر و حوصله نمی‌توان چنین پروژه‌هایی را پیش برد. با این حال، برای من مهم‌ترین دستاورد، حضور حرفه‌ای بچه‌ها روی صحنه است. اینکه بتوانند در یک فضای حرفه‌ای تمرین و اجرا کنند، بزرگ‌ترین موفقیت این مسیر به شمار می‌رود.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: نتیجه نهایی و بازخوردها همیشه قابل پیش‌بینی نیست، اما آنچه برای من اهمیت دارد، حال خوب بچه‌هاست. وقتی با اشتیاق تمرین می‌کنند، برای اجرا هیجان دارند و حضور روی صحنه به آنها انگیزه و اعتمادبه‌نفس می‌دهد، احساس می‌کنم به هدف اصلی خود رسیده‌ام.

فراهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره فعالیت در این حوزه اظهار کرد: در طول این سال‌ها بارها پیشنهاد شده که برای این آموزش‌ها هزینه دریافت کنم، اما هیچ‌وقت نتوانستم چنین کاری انجام دهم. از سال ۱۳۹۳ تاکنون در شهرهای مختلف ایران با کودکان دارای نیازهای ویژه کار کرده‌ام و حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌ام. باور دارم زمانی که پول وارد این رابطه شود، بخشی از خلوص و عشقی که در آن وجود دارد از بین می‌رود. برای من حفظ آن عشق و صداقت ارزشمندتر از هر منفعت مالی است.

وی درباره مضمون نمایش «بره سیاه» نیز گفت: همیشه احساس کرده‌ام بخشی از زندگی کودکان دارای نیازهای ویژه نادیده گرفته می‌شود. اغلب آثار هنری تلاش می‌کنند تصویری شاد و احساسی از این کودکان ارائه دهند، اما دغدغه‌ها، رنج‌ها و مسائل واقعی آنها کمتر دیده می‌شود. من معتقدم هنر باید صدای بخش‌هایی باشد که کمتر درباره آنها صحبت شده است.

فراهانی افزود: در این نمایش تلاش کرده‌ایم به بخش‌های ناگفته زندگی کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه بپردازیم؛ موضوعاتی که گاهی حتی در خانواده‌ها نیز کمتر درباره آنها صحبت می‌شود. به همین دلیل فضای نمایش «بره سیاه» فضایی جدی‌تر و متفاوت از آثار رایج این حوزه است و به زوایایی از زندگی این افراد می‌پردازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این کارگردان همچنین از چالش‌های تولید این اثر سخن گفت و اظهار کرد: فرآیند آماده‌سازی نمایش با دشواری‌های متعددی همراه بود، اما بزرگ‌ترین چالش من از دست دادن مادرم بود. در شرایطی این نمایش را آماده کردیم که با اندوه و آسیب روحی شدیدی مواجه بودم. با این حال، حضور بچه‌ها و تعهدی که نسبت به آنها و این پروژه داشتم، باعث شد بتوانم این دوره دشوار را پشت سر بگذارم.

وی ادامه داد: اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت من به زندگی عادی همین نمایش و حضور این بچه‌ها بود. هنوز هم با آن فقدان زندگی می‌کنم، اما تعهدم به ساخت این اثر و مسئولیتی که نسبت به هنرجویان احساس می‌کردم، به من کمک کرد مسیر را ادامه دهم.

فراهانی در پایان درباره برنامه‌های آینده گروه گفت: حضور در رویداد «هورباکس» فرصتی است تا توانایی‌های گروه را روی صحنه محک بزنیم و نقاط ضعف و قوت اثر را بهتر بشناسیم. پس از پایان این رویداد و یک وقفه کوتاه، برای اجرای عمومی برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا نسخه کامل‌تر و پخته‌تری از «بره سیاه» را در معرض دید مخاطبان قرار دهیم.

نمایش «بره سیاه» به نویسندگی جواد فراهانی و نیما آقاخانی و به کارگردانی جواد فراهانی از دوشنبه ۲۲ تیر تا ۲۶ تیر در کاخ هنر روی صحنه می‌رود.

نادر صادقی، نیما ‌آقاخانی، محمدرضا دانشی، پویا عربگری، مهدی ‌سلیمان، نرگس علیزاده، تینا ‌حاجی‌نصراله، نازنین اسعدی، امیرحسین سلیمانیان، ثمین گل محمدی، محمد جهانگیری، مهدیار خسروجردی و یگانه حسینی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مگر انسان بهتر از سرخوش بودن کاری دارد؟... پس بگذار شیطان سیاه بپوشد ...»