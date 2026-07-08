تأمین بیش از ۱۶ هزار تن کود از ابتدای سال تا کنون در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن کود اوره از طریق پتروشیمی‌های کشور برای تأمین نیاز کشاورزان گلستان تهیه و وارد چرخه توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: در این مدت پنج پتروشیمی اوره‌ساز شامل پتروشیمی‌های خراسان (بجنورد)، مرودشت (شیراز)، رازی (بندر امام)، پردیس عسلویه و لردگان (چهارمحال و بختیاری) تأمین‌کننده کود اوره مورد نیاز استان بوده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح سوآپ کود اوره در استان گفت: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از کود اوره مورد نیاز گلستان از پتروشیمی خراسان در بجنورد تأمین شده که علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب کاهش قیمت تمام‌شده و تسریع در تحویل کود به کشاورزان شده است.

محمدی ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با برنامه‌ریزی مستمر، تأمین و تدارک انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را در دستور کار دارد تا کشاورزان و بهره‌برداران بتوانند به‌موقع و به آسانی به نهاده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی تأمین پایدار نهاده‌های کشاورزی را یکی از پیش‌نیازهای اصلی استمرار تولید و تحقق امنیت غذایی دانست و اظهار کرد: دسترسی مناسب کشاورزان به کودهای شیمیایی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و حفظ پایداری تولیدات کشاورزی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین مصرف کود بر اساس توصیه‌های کارشناسی و نتایج آزمون خاک را عاملی مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید، استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری نظام تولید کشاورزی عنوان کرد.

محمدی تأکید کرد: تحقق امنیت غذایی پایدار، حاصل همدلی و تلاش تمامی فعالان و خدمتگزاران بخش کشاورزی است و تداوم این روند می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ایفا کند.