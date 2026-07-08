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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

تأمین بیش از ۱۶ هزار تن کود از ابتدای سال تا کنون در گلستان

تأمین بیش از ۱۶ هزار تن کود از ابتدای سال تا کنون در گلستان

گرگان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن کود اوره برای تأمین نیاز کشاورزان استان تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن کود اوره از طریق پتروشیمی‌های کشور برای تأمین نیاز کشاورزان گلستان تهیه و وارد چرخه توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: در این مدت پنج پتروشیمی اوره‌ساز شامل پتروشیمی‌های خراسان (بجنورد)، مرودشت (شیراز)، رازی (بندر امام)، پردیس عسلویه و لردگان (چهارمحال و بختیاری) تأمین‌کننده کود اوره مورد نیاز استان بوده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح سوآپ کود اوره در استان گفت: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از کود اوره مورد نیاز گلستان از پتروشیمی خراسان در بجنورد تأمین شده که علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب کاهش قیمت تمام‌شده و تسریع در تحویل کود به کشاورزان شده است.

محمدی ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با برنامه‌ریزی مستمر، تأمین و تدارک انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را در دستور کار دارد تا کشاورزان و بهره‌برداران بتوانند به‌موقع و به آسانی به نهاده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی تأمین پایدار نهاده‌های کشاورزی را یکی از پیش‌نیازهای اصلی استمرار تولید و تحقق امنیت غذایی دانست و اظهار کرد: دسترسی مناسب کشاورزان به کودهای شیمیایی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و حفظ پایداری تولیدات کشاورزی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین مصرف کود بر اساس توصیه‌های کارشناسی و نتایج آزمون خاک را عاملی مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید، استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری نظام تولید کشاورزی عنوان کرد.

محمدی تأکید کرد: تحقق امنیت غذایی پایدار، حاصل همدلی و تلاش تمامی فعالان و خدمتگزاران بخش کشاورزی است و تداوم این روند می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ایفا کند.

کد مطلب 6882393

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