به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سهساری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه آیین رهاسازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید در رودخانه لمیر اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ارزشمند آبزیان نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی، صیادان و مردم است و اجرای چنین طرحهایی نقش مهمی در پایداری اکوسیستم دریای خزر دارد.
وی با اشاره به اینکه صید غیرمجاز و برداشت بیرویه طی سالهای اخیر خسارات قابل توجهی به ذخایر آبزیان وارد کرده است، افزود: با پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست و اداره شیلات شهرستان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید با وزن متوسط یک گرم که در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید انصاری رشت پرورش یافتهاند، توسط کامیونهای مجهز به تانکرهای حمل آب به رودخانه لمیر منتقل و رهاسازی شدند.
فرماندار تالش این اقدام را گامی مؤثر در احیای ذخایر طبیعی ماهیان دریای خزر دانست و گفت: رهاسازی بچهماهیها علاوه بر کمک به حفظ تنوع زیستی، در سالهای آینده میتواند موجب افزایش ذخایر قابل برداشت و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه صیادی منطقه شود.
جمشیدی سهساری با تأکید بر ضرورت صیانت از رودخانههای منتهی به دریای خزر تصریح کرد: حفظ کیفیت آب، جلوگیری از آلودگی رودخانهها و مقابله با صید غیرمجاز از مهمترین عوامل موفقیت طرحهای بازسازی ذخایر آبزیان است و در این زمینه همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم ضروری است.
وی همچنین از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست با گزارش هرگونه تخلف در حوزه صید غیرمجاز، دستگاههای مسئول را در حفاظت از سرمایههای طبیعی منطقه یاری کنند.
به گزارش مهر، رودخانه لمیر یکی از رودخانههای مهم غرب استان گیلان برای مهاجرت و تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی دریای خزر به شمار میرود و هر ساله بخشی از برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان در این رودخانه اجرا میشود.
کارشناسان معتقدند تداوم این برنامهها در کنار حفاظت از زیستگاهها و مقابله با صید غیرقانونی، نقش مؤثری در حفظ جمعیت ماهیان ارزشمند دریای خزر خواهد داشت.
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