سیلاب بیش از ۳۰ میلیارد تومان به راه، مسکن و کشاورزی بورالان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر چهارشنبه در جلسه بررسی خسارات سیلاب در منطقه بورالان ماکو، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع سیل، استاندار آذربایجان‌ غربی با تماس‌های مستمر، روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده را به صورت ویژه رصد و بر بسیج تمامی امکانات و تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم تاکید داشتند.

فرماندار شهرستان ماکو افزود: با مشارکت و هم‌ افزایی دستگاه‌های اجرایی، عملیات امدادرسانی، اسکان موقت، تخلیه آب و گل‌ولای از منازل، بازگشایی مسیرهای ارتباطی، تامین آب آشامیدنی سالم، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، برآورد خسارات و تشکیل پرونده آسیب‌ دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد و روند پیگیری برای جبران خسارات نیز در دستور کار قرار دارد.

تاجفر افزود: همچنین تیم‌های کارشناسی شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی، گاز، برق، آب و جهاد کشاورزی، امور عشایر با حضور در روستاها، میزان خسارات واردشده را بررسی کردند.

فرماندار ماکو همچنین تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، روستاهای یارم‌قیله علیا، وسطی، سفلی، خرمن‌یری و قویشاک تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند که روستای قویشاک بیشترین میزان خسارت را داشته است.

تاجفر با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت افزود: در این حادثه تعدادی از منازل مسکونی دچار آب‌گرفتگی شده و بخشی از اثاثیه و وسایل برقی منازل آسیب دیده است و همچنین چند دیوار منازل روستایی نیز تخریب شده که میزان دقیق خسارات پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در ادامه بررسی‌ها مقرر شد اداره امور آب شهرستان با بررسی منشا وقوع سیلاب و عوامل موثر در ایجاد آن، نسبت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اجرای تمهیدات لازم برای کاهش خطرات احتمالی در آینده اقدام کند.

تاجفر گفت: ۱۸.۹ میلیارد تومان در بخش واحدهای مسکونی، دومیلیارد تومان در بخش کشاورزی و دام، ۱۰ میلیارد تومان در بخش راه و پل های منطقه خسارات سیل برآورد شده است.

برآورد ۱۸.۹ میلیارد تومان خسارت سیل به واحدهای مسکونی منطقه بورالان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماکو نیز از برآورد حدود ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خسارت ناشی از سیل به واحدهای مسکونی و لوازم معیشتی روستاهای منطقه بورالان خبر داد و گفت: پرونده و مدارک تمامی آسیب‌دیدگان برای طی مراحل قانونی به مراجع استانی ارسال شده است.

عیسی بی‌صبری با بیان اینکه ارزیابی خسارات واحدهای آسیب ‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است، اظهار کرد: در روستای بری، ۶۲ واحد نیازمند تعمیر و ۱۹ واحد مشمول کمک‌های معیشتی شناسایی شده‌اند که میزان خسارت برآورد شده برای این روستا ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماکو افزود: در روستای ولی‌کندی نیز خسارت ۱۰ واحد تعمیری و ۶ واحد معیشتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: در روستای پنجرلو نیز ۱۳ واحد تعمیری و یک واحد معیشتی آسیب دیده‌اند که میزان خسارت وارده به این روستا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

بی‌صبری همچنین به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در راستای مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای فرسوده و آسیب‌دیده، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

وی افزود: در قالب طرح مسکن محرومان نیز در تمامی شهرها، علاوه بر این تسهیلات، برای خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم، ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است تا روند بازسازی و تامین مسکن اقشار کم‌برخوردار با سرعت بیشتری انجام شود.

بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت سیل به بخش کشاورزی و دامداری منطقه بورالان

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماکو از وارد شدن بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی و دامداری روستاهای سیل‌زده منطقه بورالان خبر داد و بر ضرورت توسعه بیمه محصولات کشاورزی و واحدهای دامی در این مناطق تاکید کرد.

سعید امینی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در جریان سیل اخیر ۳۵ راس دام به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون تومان تلف شده است و همچنین به ۴ هزار و ۷۷۰ دسته علوفه به ارزش ۷۱۵ میلیون تومان، ۷۴۱ تن کاه به ارزش ۹۳۰ میلیون تومان و سه‌دهم هکتار مزرعه یونجه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است.

امینی افزود: همچنین ۲۵ واحد جایگاه دامی نیز دچار آسیب شده‌اند که میزان خسارت وارده به این بخش حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی مجموع خسارات بخش کشاورزی و دامداری را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: گزارش کامل ارزیابی خسارات برای پیگیری و تامین اعتبارات لازم به معاونت برنامه‌ریزی استان ارسال شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماکو با اشاره به اینکه همزمان با وقوع سیل، بخش قابل توجهی از عشایر به مناطق ییلاقی کوچ کرده بودند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل میزان خسارات وارده به دام‌های عشایری کمتر از حد انتظار بوده است.

وی با ابراز نگرانی از پایین بودن ضریب پوشش بیمه در این روستاها گفت: بیمه محصولات کشاورزی و واحدهای دامی در بسیاری از روستاهای منطقه وجود ندارد و لازم است با فرهنگ‌سازی و ارائه مشوق‌های مناسب، کشاورزان، دامداران و عشایر به استفاده از بیمه محصولات و دام ترغیب شوند تا در حوادث طبیعی، امکان جبران خسارات با سرعت بیشتری فراهم شود.

برآورد ۱۰ میلیارد تومان خسارت سیل به راه‌ها و پل‌های بورالان

رئیس اداره راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای ماکو نیز از برآورد ۱۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌ها و پل‌ها، تخریب و آسیب سه پل و بازگشایی سریع مسیرهای ارتباطی با بسیج ماشین‌آلات راهداری خبر داد.

محمد امین شاطویی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، اکیپ‌های عملیاتی راهداری به همراه ماشین‌آلات سنگین به منطقه اعزام شدند و با انجام عملیات اضطراری، تردد در محورهای آسیب‌دیده در همان روز حادثه به حالت عادی بازگشت.

وی با اشاره به خسارات وارده افزود: در جریان این سیلاب سه دهنه پل دچار تخریب و آسیب شدید و نسبتا شدید شده و محور اصلی منطقه نیز خسارت قابل توجهی دیده است. بر اساس برآوردهای اولیه، میزان خسارت وارده به راه‌ها و پل‌ها حدود ۱۰ میلیارد تومان است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ماکو با بیان اینکه عملیات بازسازی پل‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: با تامین و ورود باکس‌های بتنی، پل‌های خسارت‌دیده ترمیم خواهند شد و پس از اجرای این اقدامات، مشکل خاصی در حوزه راه باقی نخواهد ماند.

وی همچنین از مشارکت گسترده ماشین‌آلات در عملیات مدیریت بحران خبر داد و گفت: سه دستگاه کامیون، یک دستگاه کمپرسی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه بلدوزر در منطقه مستقر شده و عملیات پاکسازی، بازگشایی مسیرها و ایمن‌سازی راه‌ها را به‌صورت مستمر انجام دادند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ماکو، مسدود شدن حریم راه‌ها و مسیرهای عبور سیلاب را از عوامل اصلی تشدید خسارات عنوان کرد و افزود: تجاوز به حریم راه و انسداد سیلراه‌ها موجب تغییر مسیر روان‌آب‌ها و نفوذ سیلاب به منازل مسکونی شده و ضرورت رعایت ضوابط فنی و آزادسازی مسیرهای عبور آب را بیش از پیش نمایان کرده است.

امدادرسانی شبانه‌روزی هلال‌احمر به ۸۵ خانوار آسیب‌دیده از سیل منطقه بورالان

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ماکو هم در این نشست از اجرای هشت روز عملیات شبانه‌روزی امداد و نجات، اسکان موقت، تخلیه آب منازل و توزیع اقلام امدادی میان خانوارهای آسیب‌دیده از سیل روستاهای منطقه بورالان بخش بازرگان خبر داد.

سجاد اسماعیل‌زاده، با اشاره به بسیج کامل نیروهای امدادی اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع سیل، عملیات امدادرسانی به مدت هشت روز به صورت شبانه‌روزی در بخش‌های توزیع اقلام امدادی، اسکان موقت و خدمات پشتیبانی انجام شد.

اسماعیل‌زاده افزود: همچنین عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی و محوطه‌ها به صورت شبانه‌روزی با استفاده از موتورپمپ و لجن‌کش انجام شد که در این عملیات، هفت دستگاه تجهیزات تخصصی به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۲ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به روستاهای آسیب‌دیده اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را با سرعت و هماهنگی کامل به انجام رساندند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ماکو با بیان اینکه ۸۵ خانوار آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند، گفت: در مجموع به ۴۲۶ نفر امدادرسانی و اقلام ضروری شامل چادر، موکت، پتو، بسته‌های غذایی، ست ظروف، کلمن آب، روغن مایع و بسته‌های ۷۲ ساعته توزیع شد.

وی ارزش ریالی اقلام توزیع‌شده را بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام و تاکید کرد که خدمات امدادی تا بازگشت کامل شرایط عادی به مناطق آسیب‌دیده ادامه خواهد داشت.

پایش سلامت آب و خدمات بهداشتی؛ اولویت شبکه بهداشت ماکو پس از سیل بورالان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو نیز از اجرای مجموعه اقدامات بهداشتی و مراقبتی در روستاهای آسیب‌دیده از سیل منطقه بورالان خبر داد و گفت: پایش آب آشامیدنی، نمونه ‌برداری میکروبی، سرشماری آسیب‌دیدگان و ارائه آموزش‌ های بهداشتی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده پس از وقوع سیل بوده است.

عادل سلیمانی،اظهار کرد: در نخستین مرحله، موضوع تامین سلامت آب آشامیدنی و جلوگیری از اختلاط احتمالی آب فاضلاب با منابع آب شرب در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کلرزنی و پایش میزان کلر آب به منظور تثبیت کیفیت آب آشامیدنی انجام شد و نمونه ‌برداری میکروبی از آب روستاهای متاثر از سیل نیز برای اطمینان از سلامت آب مصرفی انجام گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو ادامه داد: سرشماری و استخراج اطلاعات جمعیتی آسیب‌ دیدگان از سیل، از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران در روستاهای بری، پنجرلو و کوچ‌خانه انجام شده است تا خدمات حمایتی و مراقبتی متناسب با نیاز افراد ارائه شود.

وی با اشاره به حضور مستمر کارکنان بهداشت و درمان در مناطق آسیب‌دیده گفت: همکاران ما به صورت میدانی در کنار مردم حضور دارند و علاوه بر ارائه آموزش‌های بهداشتی، حمایت‌های روانی و اقدامات پیشگیرانه، موضوع جمع‌آوری و مدیریت لاشه احشام را نیز پیگیری می‌کنند.

سلیمانی تاکید کرد: هدف شبکه بهداشت و درمان، حفظ سلامت عمومی مردم مناطق سیل‌زده و جلوگیری از بروز بیماری‌های ناشی از پیامدهای سیل است.