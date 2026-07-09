پویش عکس «باید برخاست» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری با هدف تداوم مسیر مقاومت و انعکاس حضور نسل جدید در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، پویش عکس «باید برخاست» را برای تمامی گروه‌های سنی برگزار می‌کند.

روح‌الله واحد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به اهمیت ثبت لحظات حماسی و عاطفی حضور مردم در مراسم‌های ملی و مذهبی، از برگزاری پویش عکس «باید برخاست» توسط واحد آفرینش‌های هنری خبر داد.

وی تصریح کرد: محور اصلی این پویش، ثبت تصاویر مرتبط با حضور کودکان و نوجوانان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و همچنین شرکت در مراسم عزاداری‌های محلی در مساجد و تکیه‌ها است. واحد تأکید کرد که در این پویش، بر ثبت نمادین «مشت گره‌کرده» به عنوان نماد ایستادگی و عهد وفاداری نسل جوان به آرمان‌های انقلاب، تأکید ویژه‌ای شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: این پویش در سه گروه سنی مجزا شامل کودکان (۷ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۳ تا ۱۸ سال) و همچنین گروه بزرگسالان برگزار می‌شود تا تمامی اقشار جامعه بتوانند تجربیات بصری خود را از این ایام حماسی به اشتراک بگذارند.

واحد در رابطه با نحوه مشارکت، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار تصویری خود را از طریق درگاه رسمی سایت www.kpf.ir/leader یا به صورت مستقیم از طریق اپلیکیشن «بله» به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۸۱ ارسال نمایند.

در پایان، واحد یادآور شد که مهلت ارسال آثار برای شرکت در این پویش تا تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ مقرر شده است و از تمامی علاقه‌مندان و فعالان حوزه عکاسی دعوت کرد تا با ارسال آثار خود، در این روایت بصری از ایستادگی و وفاداری سهیم شوند.