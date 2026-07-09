حسن بکلو: ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حسن بکلو، پیش از ظهر پنجشنبه در مانور سراسری «مهتاب» که از استان آذربایجان غربی و به صورت ویدئوکنفرانس با سراسر کشور برگزار شد، از آغاز اقدامات گسترده در راستای اصلاح شبکه و مدیریت تقاضا، از موفقیت در شناسایی و تعیین تکلیف بخش بزرگی از انشعابات غیرمجاز خبر داد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با ارائه آمار دقیق از وضعیت انشعابات، اظهار کرد: از برآورد اولیه ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز در کشور، تاکنون موفق شدهایم ۱۵۰ هزار مورد را جمعآوری و ۵۵ هزار انشعاب غیرمجاز را به انشعابات قانونی و دارای شمارشگر تبدیل کنیم؛ همچنین ۲۳ هزار انشعاب غیرمجاز دیگر نیز شناسایی و جمعآوری شده که طبق برنامه، تا پایان شهریور ماه تمامی آنها تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: از میان ۳۰۰ هزار انشعاب که به دلایل مختلف (عدم آمادگی متقاضی، زیرساخت یا استفاده غیرمجاز) وضعیت نامشخص داشتند، تاکنون ۲۴۰ هزار مشترک تعیین تکلیف شدهاند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر،ادامه داد: این اقدامات باعث شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود توان، مگر در موارد تعمیرات برنامهریزی شده یا حوادث غیرمترقبه شبکه، تجربه نشده باشد.
وی در زمینه توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر با اشاره به ورود نیروگاههای خورشیدی به مدار، گفت: تاکنون پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی به شبکه اضافه شده است.
حسن بکلو اضافه کرد: همچنین در راستای توسعه بیشتر، طی جلسات اخیر اعلام شد که ۷۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی و ۳۳۰ مگاوات مربوط به حوزه شرکتهای تولیدی آماده بهرهبرداری است و انتظار میرود طی ۱۰ روز آینده گامهای عملیاتی مهمی در این زمینه برداشته شود.
نظر شما