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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

مراسم ترحیم شهید صفدر سلطانی برگزار شد

مراسم ترحیم شهید صفدر سلطانی برگزار شد

کرمانشاه - امام‌جمعه پاوه، فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان در مراسم ترحیم سرهنگ شهید صفدر سلطانی، جانشین سپاه ناحیه پاوه، حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام‌جمعه پاوه، صبح پنجشنبه به همراه فرزاد الماسی، فرماندار شهرستان، اعضای شورای تأمین، جمعی از روحانیون و مسئولان محلی در مراسم ترحیم سرهنگ شهید صفدر سلطانی، جانشین سپاه ناحیه پاوه، حضور یافتند.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ این شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند و با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کردند.

سرهنگ صفدر سلطانی، جانشین ناحیه مقاومت بسیج پاوه، در مسیر بازگشت به این شهرستان و در حالی که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب عازم بود، بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و به مقام شهادت نائل آمد.

در این آیین، مسئولان و اقشار مختلف مردم با تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های این شهید، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مراسم ترحیم شهید صفدر سلطانی با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان شهرستان پاوه برگزار شد.

کد مطلب 6883165

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