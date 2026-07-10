بازسازی پل آق تکه خان آغاز شد، مسیر به زودی باز می شود

عبدالعلی کیانمهر در پی حمله دشمن به پل آقتکه خان آق قلا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت استان پیش از این نیز برای شرایط بحرانی برنامهریزی کرده بود.
وی افزود: در مدت گذشته ذخایر کالاهای اساسی استان بهطور کامل تکمیل شده و حتی بیش از نیاز مصرفی، کالا در انبارهای راهبردی ذخیرهسازی شده است؛ از این رو این حادثه تأثیری بر تأمین نیازهای مردم نخواهد داشت.
وی افزود: ممکن است آسیب وارد شده به زیرساخت ریلی، در کوتاهمدت محدودیتهایی در تردد یا جابهجایی کالا ایجاد کند، اما گروههای عملیاتی از همان ساعات نخست در محل حاضر شدند و عملیات بازسازی آغاز شده است.
معاون اقتصادی استانداری گلستان ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان میدهد با تلاش نیروهای فنی، مسیر در مدت کوتاهی به چرخه بهرهبرداری بازخواهد گشت و پس از برقراری تردد، عملیات مقاومسازی و تکمیل بازسازی نیز انجام خواهد شد.
کیانمهر با اشاره به جایگاه این مسیر در شبکه حملونقل کشور اظهار کرد: این محور یکی از کریدورهای مهم ارتباطی کشور با آسیای میانه به شمار میرود و در مبادلات تجاری و ترانزیتی نقش قابل توجهی دارد؛ به همین دلیل بازگرداندن آن به مدار بهرهبرداری در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
وی گفت: هرگونه اختلال در چنین مسیرهایی میتواند روند حملونقل را برای مدت محدودی تحت تأثیر قرار دهد، اما تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و استفاده از ظرفیتهای جایگزین پیشبینی شده و اجازه نخواهیم داد زنجیره تأمین کالا دچار مشکل شود.
معاون اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر اینکه بازار استان در آرامش قرار دارد، خاطرنشان کرد: تمامی فروشگاهها، مراکز عرضه و انبارهای کالاهای اساسی از موجودی کافی برخوردار هستند و مردم هیچ نگرانی بابت تأمین اقلام ضروری نداشته باشند.
وی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی به صورت شبانهروزی وضعیت بازار، حملونقل و توزیع کالا را رصد میکنند و در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای تسریع در خدماترسانی اتخاذ خواهد شد.
کیانمهر همچنین از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دریافت کنند و گفت: در شرایط خاص، انتشار شایعات میتواند موجب نگرانی بیمورد شود. انتظار داریم مردم اخبار را از رسانههای معتبر و مراجع رسمی دنبال کنند و به مطالب تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.
وی تأکید کرد: تجربه مدیریت بحران در سالهای گذشته نشان داده است که با همدلی مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی میتوان از شرایط دشوار نیز با کمترین آسیب عبور کرد و اولویت مدیریت استان، حفظ آرامش جامعه، استمرار خدماترسانی و تأمین کامل نیازهای مردم است.
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