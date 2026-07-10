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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

تشییع تاریخی رهبر شهید با حضور پرشور مردم، دشمن را عصبانی و پشیمان کرد

تشییع تاریخی رهبر شهید با حضور پرشور مردم، دشمن را عصبانی و پشیمان کرد

اردبیل- امام جمعه اردبیل، تشییع بی سابقه رهبر شهید در ایران و عراق را نشانه انسجام ملی و نفوذ انقلاب دانست و گفت: آمریکا و اسرائیل از این حضور عظیم به شدت پشیمان و رسوا شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آبت الله سیدحسن عاملی، در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل، تشییع رهبر شهید در تهران، قم، مشهد و عراق را یکی از هفته های تاریخی و افتخارآفرین ایران خواند و اظهار کرد: بیش از ۴۵ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند که رکورد جمعیت در تشییع ها شکسته شد. این حضور عظیم از جهت کثرت جمعیت، انسجام ملی، بصیرت، وفاداری امت، القای یاس بر دشمن و عصبانیت او و نیز نشان دادن نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه، بی نظیر بود.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل با مشاهده این تشییع، به شدت از ترور رهبر ما پشیمان شدهاند. ترامپ با توهین به اشک مردم و تهدید به ترور مسئولان در مراسم، اوج طغیان و بیحیایی خود را نشان داد، اما این رفتار، رسوایی و درماندگی او را در دنیا آشکار ساخت.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل همچنین به تهمتهای اپوزیسیون خارجنشین اشاره کرد و گفت: آنها مردم را اجاره ای خواندند و حتی آرزوی نابودی نسل ایرانی کردند که نشان از خیانت و بیگانگی آنها دارد.

آیت الله عاملی تشییع باشکوه در عراق را پیامآور محبوبیت انقلاب اسلامی در میان ملتها دانست و تصریح کرد: شهادت رهبر، زندگی جاودانهای برای او رقم زد و ضربات اصلی بر استکبار از این پس آغاز میشود، همانگونه که شهادت امام حسین(ع) او را جاودانه کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تنگه هرمز، آن را اهرم کلیدی فشار بر آمریکا و منبع درآمد ایران دانست و گفت: آمریکا هرگونه تسلط ایران بر تنگه را برنمی تابد، اما ایران اجازه مسیر جایگزین را نمی دهد. وی تأکید کرد که حملات آمریکا بینتیجه است و اگر شرارتها ادامه یابد، تنگه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد.

عاملی در پایان خاطرنشان کرد: انتقام خون رهبر گرفته می شود و در کنار آن، باید از خداوند تعجیل در ظهور مصلح جهانی را خواستار شد تا تفکر شوم ترامپیسم از بین برود.

کد مطلب 6884005

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