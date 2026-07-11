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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

اجرای طرح آبیاری هوشمند زیرسطحی در۲۰ هکتار از باغ‌های آذربایجان‌ غربی

اجرای طرح آبیاری هوشمند زیرسطحی در۲۰ هکتار از باغ‌های آذربایجان‌ غربی

ارومیه - طرح آبیاری هوشمند زیرسطحی با هدف کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در زمین‌های کشاورزی در ۲۰ هکتار از باغ‌های آذربایجان غربی اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرگروه مهندسی آب پژوهشکده دریاچه ارومیه در این زمین با اشاره به اینکه یکی از بارزترین شاخصه‌های این طرح اتصال این سامانه آبیاری به یک سامانه هوشمند است گفت: در این سامانه هوشمند حسگرهایی در عمق یک متری زمین نصب شده است، اطلاعات زمین به گوشی و برنامه مخصوص آن ارسال می‌شود که در آن میزان رطوبت، زمان آبیاری و زمان سم و کود را به کشاورز یادآوری می‌کند.

سینا بشارت اظهار کرد: اجرای این طرح سه سال قبل با حمایت‌های استانداری آذربایجان غربی و سازمان خوار و بار جهانی فائو در آذربایجان غربی آغاز شد.

وی مهمترین هدف از اجرای این طرح هوشمند را کاهش چشمگیر مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش کیفیت محصولات، کاهش مصرف کودها و سم باغات و کاهش هزینه‌های باغداران عنوان کرد.

بشارت گفت: این طرح با روش آبیاری زیر سطحی و استفاده از سامانه هوشمند، آب مورد نیاز درختان را مستقیما به ریشه می‌رساند و باعث کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در زمین‌های کشاورزی می‌شود.

وی یادآور شد: طرح آبیاری هوشمند زیرسطحی در باغ‌های شهرستانهای مهاباد و ارومیه، با هدفی دوگانه (کمک به احیای دریاچه ارومیه و بهبود وضعیت کشاورزان) اجرا شده است.

کد مطلب 6884671

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