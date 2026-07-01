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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

زائر رضایی: امید مدال‌آوری تیم ملی تفنگ در ناگویا دوچندان است

زائر رضایی: امید مدال‌آوری تیم ملی تفنگ در ناگویا دوچندان است

سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان گفت: با تدارک اردوی عمان و برنامه‌های آینده امیدواری ما را برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی دو چندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان در خصوص اردوی تیم تفنگ در عمان اظهار داشت: در یک اردوی مشترک ۱۰ روز با ۸ ورزشکار ( ۴ زن و ۴مرد) در عمان حضور داشتیم. این اردو تیم بیشتر متشکل از بزرگسالان بود و در کنار آنها نوجوانان و جوانان هم حضور داشتند که رکوردهای بسیار خوبی نیز ثبت کردند. این اردو باعث شد مشکلاتی که در تمرینات و مسابقات داشتیم را شناسایی کنیم و آمادگی بیشتری برای مسابقات آینده به ویژه بازی.های آسیایی ناگویا کسب کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی این تیم تصریح کرد: از مسئولین فدراسیون به ویژه سهیل برخورداری و امید نجاری سرپرست و دبیر فدراسیون تشکر می‌کنم که با تدارک این اردو و اردوهای آینده، امیدواری ما را برای کسب مدال‌های خوب در بازی‌های آسیایی دو چندان کردند.

سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان در پایان گفت: بعد از برگزاری اردوی عمان خود را برای حضور در جام جهانی و اردوی چین آماده می‌کنیم و بعد از آن راهی مجارستان می‌شویم. همه اینها مسیر را برای موفقت در بازی‌های آسیایی هموارتر می کند.

کد مطلب 6876106

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