به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان در خصوص اردوی تیم تفنگ در عمان اظهار داشت: در یک اردوی مشترک ۱۰ روز با ۸ ورزشکار ( ۴ زن و ۴مرد) در عمان حضور داشتیم. این اردو تیم بیشتر متشکل از بزرگسالان بود و در کنار آنها نوجوانان و جوانان هم حضور داشتند که رکوردهای بسیار خوبی نیز ثبت کردند. این اردو باعث شد مشکلاتی که در تمرینات و مسابقات داشتیم را شناسایی کنیم و آمادگی بیشتری برای مسابقات آینده به ویژه بازی.های آسیایی ناگویا کسب کنیم.



وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی این تیم تصریح کرد: از مسئولین فدراسیون به ویژه سهیل برخورداری و امید نجاری سرپرست و دبیر فدراسیون تشکر می‌کنم که با تدارک این اردو و اردوهای آینده، امیدواری ما را برای کسب مدال‌های خوب در بازی‌های آسیایی دو چندان کردند.



سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان در پایان گفت: بعد از برگزاری اردوی عمان خود را برای حضور در جام جهانی و اردوی چین آماده می‌کنیم و بعد از آن راهی مجارستان می‌شویم. همه اینها مسیر را برای موفقت در بازی‌های آسیایی هموارتر می کند.