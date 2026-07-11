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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

طنین شعار «انتقام انتقام» در تجمع مردم یاسوج

طنین شعار «انتقام انتقام» در تجمع مردم یاسوج

یاسوج- مردم یاسوج در صد و سی و سومین شب از تجمع های شبانه شعار «انتقام انتقام» سر دادند.

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کد مطلب 6885234

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