https://mehrnews.com/x3cxFZ ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6885234 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ طنین شعار «انتقام انتقام» در تجمع مردم یاسوج یاسوج- مردم یاسوج در صد و سی و سومین شب از تجمع های شبانه شعار «انتقام انتقام» سر دادند. دریافت 96 MB کد مطلب 6885234 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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