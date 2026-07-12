به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در آستانه آغاز بازی‌های پاراآسیایی از مشعل رسمی، مدال‌ها، لباس حمل مشعل و هدایای یادبود این رویداد در مراسم «۱۰۰ روز تا آغاز بازی‌ها» رونمایی شد.



این رونمایی طی مراسمی با حضور ماجد راشد رییس کمیته پارالمپیک آسیا و در فاصله کمتر از ۱۰۰ روز به آغاز بازیها انجام شد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.