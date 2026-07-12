جریان گاز در روستاهای غرق آباد استان مرکزی قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از قطع جریان برق در روستاهای تابع غرق آباد استان مرکزی در روز دوشنبه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به انجام عملیات توسعه شبکه و بهره مندی مشترکین جدید از گاز طبیعی در سطح روستاهای توابع غرق آباد جریان گاز مشترکین در محدوده روستاهای اجرود، سولاب، صفی آباد، ایستگاه رازین، قیاجیک و یولداش آباد روز دو شنبه بیست و دوم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید: بدین‌وسیله از مشترکان گاز طبیعی در مناطق یاد شده تقاضا می‌شود، ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز واحد خود را در تاریخ و ساعات قطع گاز به صورت بسته نگه دارند