به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای فنی نشان داد متهمان با حضور در مقابل دستگاههای خودپرداز، افراد سالخورده و کمسواد را شناسایی کرده و با جلب اعتماد آنان و به بهانه کمک برای انجام عملیات بانکی و کارتبهکارت، اقدام به برداشت وجه از حسابشان میکردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، هویت چهار متهم شناسایی و در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
طرهانی تصریح کرد: متهمان پس از مواجهه با مستندات پلیسی، به ۲۳ فقره کلاهبرداری در شهرستانهای قزوین و البرز به ارزش ۶ میلیارد ریال اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده و دستور مقام قضایی روانه زندان شدند، به شهروندان توصیه کرد: برای انجام امور بانکی به افراد ناشناس اعتماد نکنند و در صورت نیاز، تنها از کارکنان رسمی بانکها درخواست راهنمایی داشته باشند.
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