به گزارش خبرنگار مهر، «ایشّیق یُول» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و توزیع آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر در قالب موسیقی ایل قشقایی و استفاده از هارمونی و ارکستراسیون موسیقی کلاسیک ایرانی با هنرمندی مسعود نامداری و علی اصغر بهرامی پیش روی شنوندگان موسیقی نواحی ایران قرار گرفته است.

«داود سئسی (صدای داود)»، «مقام حیدری»، شعرخوانی «مست عشق»، «مقام کیخا»، «آی ایشیقی (روشنایی ماه)»، «مقام غریب و صنم»، «منی باغیشلا (مرا ببخش)»، «مقام هلیله خسرو» با اشعاری از میرزا ماذون قشقایی، عوض الله صفری، ارسلان میرزایی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیحات این آلبوم آمده است:

«آلبوم موسیقی ایشّیق یُول دارای نه قطعه موسیقی فولکوریک قشقایی و با نگرشی نو با استفاده از هارمونی و ارکستراسیون موسیقی اصیل ایرانی تنظیم و شامل چهار قطعه به صورت آوازی و پنج قطعه ضربی است.

استفاده از آکوردهای با فواصل چهارم و پنجم درست در هارمونی که با گوش شنوندگان این سبک مانوس است درکنار به کارگیری سازهای کوبه ای کوک پذیر مانند تیمپانی و همچنین انتقال پویایی سیر حرکت فواصل موسیقایی در بخش های میانی هارمونی از ویژگی هایی است که آهنگساز کوشیده ضمن حفظ اصالت دریچه ای نو به این نوع موسیقی باز کند.

تک نواز کمانچه و خواننده مسعود نامداری است که تک نوازی های او با حفظ فیگورهای قدیمی این رپرتوار و نیز آرشه کشی استادانه وی و همچنین صدای خوانش با دقت در انتخاب تحریرهای مناسب و صداسازی متناسب با سبک خاص موسیقی از نقاط مثبت این اثر به حساب می آید.

مسعود نامداری نوازنده کمانچه، نوازنده ویولن اول، نوازنده سه تار قشقایی، علی اصغر بهرامی آهنگساز و تنظیم کننده، نوازنده تار، هم خوان و سازهای الکترونیک، فهیمه نجفی گوینده، فاطمه نامداری گوینده، فرح نامداری هم خوان، امیرارسلان نامداری نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، آیدا نامداری هم خوان، نوازنده ویولن دوم و ویولا گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.