به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیت و سلامت وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشآموزی و در جایگاه رئیس مجمع، با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت آموزش و پرورش به ورزش دانشآموزی صرفاً رقابت و مدالآوری نیست، گفت: هدف اصلی، تحقق تربیت همهجانبه دانشآموزان بر پایه اسناد تحولی و توسعه عدالت آموزشی، تربیتی و ورزشی در سراسر کشور است.
جعفری با اشاره به اینکه سیاستهای حوزه ورزش دانشآموزی بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه هفتم توسعه و تحقق رهنمودهای رهبر شهید امت تنظیم شده است، اظهار داشت: نگاه ما به فدراسیون ورزش دانشآموزی، نگاهی راهبردی است و این فدراسیون یکی از ارکان نظام تعلیم و تربیت به شمار میرود.
وی با بیان اینکه هر تحول ماندگار در ورزش باید از مدرسه آغاز شود، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مدرسه محور اصلی تحول در ورزش باشد و فدراسیون ورزش دانشآموزی نیز با ایفای نقش راهبردی خود، این مسیر را هدایت کند.
معاون تربیت و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه فدراسیون ورزش دانشآموزی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این فدراسیون بدون تعامل و همافزایی با دستگاهها، نهادها و ارکان مرتبط امکانپذیر نیست و توسعه ورزش دانشآموزی نیازمند همکاری همه بخشهای مسئول است.
جعفری همچنین بر ضرورت برنامهمحوری، شاخصمحوری و ارزیابیپذیر بودن فعالیتهای فدراسیون تأکید کرد و گفت: موفقیت این مجموعه باید بر اساس اهداف مشخص، شاخصهای قابل سنجش و ارزیابی مستمر دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه موفقیت ورزش دانشآموزی تنها با تعداد مدالها سنجیده نمیشود، تصریح کرد: مدال ارزشمند است، اما همه حقیقت ورزش دانشآموزی نیست. مأموریت اصلی ما تربیت همهجانبه دانشآموزان، ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان و فراهم کردن فرصت برابر برای حضور همه دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی است.
رئیس مجمع فدراسیون ورزش دانشآموزی، توسعه عدالت آموزشی، تربیتی و ورزشی را از مهمترین رویکردهای دولت دکتر پزشکیان و همچنین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان دانست و گفت: جامعه ۱۶ میلیونی دانشآموزان بزرگترین سرمایه کشور هستند و باید با گسترش فرصتهای برابر، زمینه بهرهمندی همه آنان از امکانات آموزشی، تربیتی و ورزشی را فراهم کنیم.
وی همچنین توجه به منابع انسانی، تقویت ساختار اداری فدراسیون و ارتقای ظرفیتهای اجرایی آن را از الزامات تحقق اهداف این مجموعه عنوان کرد.
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