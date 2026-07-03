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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

هفته سی و دوم لیگ دسته اول؛

مس شهربابک به قهرمانی نزدیک شد/ شکست بد موقع نساجی در مازندران

مس شهربابک به قهرمانی نزدیک شد/ شکست بد موقع نساجی در مازندران

تیم فوتبال مس شهربابک با پیروزی در دیداری خارج از خانه فاصله خود با صدر جدول را به دو امتیاز کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته سی و دوم لیگ دسته اول شامگاه جمعه ۱۲ تیر پیگیری شد و در مهم ترین دیدارها تیم مس شهربابک با پیروزی مقابل حریف خود فاصله خود با صدر جدول را به دو امتیاز کاهش داد و نساجی هم مقابل هوادار در قائمشهر شکست خورد تا رضا عنایتی اولین شکست خود در این فصل با نساجی را تجربه کند.

همچنین با نتایج به دست آمده تیم های صنعت نفت آبادان، سایپا، پارس جنوبی جم و هوادار شانس حضور در رده سوم جدول و بازی پلی آف لیگ برتر با مس رفسنجان را در دو هفته باقی مانده تا پایان لیگ دسته اول دارند.

نتایج بازی‌های هفته سی و دوم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - پارس جنوبی ۳

* سایپا یک - شهرداری نوشهر صفر

* نفت و گاز گچساران صفر - کارا گستر یک

* مس کرمان صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

* بعثت کرمانشاه صفر - فرد البرز ۲

* نود ارومیه یک - صنعت نفت آبادان ۴

* داماش یک - آریو اسلامشهر یک

* نساجی صفر - هوادار ۲

* شناورسازی قشم یک - مس شهربابک ۳

مس شهربابک به قهرمانی نزدیک شد/ شکست بد موقع نساجی در مازندران
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته سی و دوم

کد مطلب 6878466

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