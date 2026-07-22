جباری: از روز اول با برگزاری بازی پلی آف مخالف بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری در خصوص عدم حضور تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلی آف لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: باشگاه مس رفسنجان از همان ابتدا به این مصوبه هیئترئیسه اعتراض داشت. از لحظهای که این تصمیم اعلام شد، معتقد بودیم باشگاه مس رفسنجان متحمل خسارت شده است، چرا که برنامههای آمادهسازی تیم بهطور کامل تحت تأثیر قرار گرفت. تمرینات ما با بینظمی همراه شد، امکان جذب بازیکن نداشتیم و هر برنامهای که برای آمادهسازی تیم در نظر گرفته بودیم، عملاً مختل شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که سایر تیمها در این مدت در حال برگزاری دیدارهای دوستانه بودند و حتی به ما نیز پیشنهاد انجام بازی تدارکاتی داده شده بود، طبق برنامهای که اعلام شده بود باید خودمان را برای دیدار ۳۱ تیر آماده میکردیم.
تصمیم باشگاه برای عدم حضور در مسابقه
سرمربی مس رفسنجان درباره علت عدم حضور تیمش در این دیدار گفت: پس از جلساتی که با مسئولان استان و همچنین مدیرعامل باشگاه برگزار شد، در نهایت تصمیم بر این شد که در این مسابقه حاضر نشویم. معتقدم این حق باشگاه مس رفسنجان است و امیدوار هستیم هرچه زودتر حقانیت باشگاه در این پرونده مشخص شود.
وی افزود: اکنون منتظر صدور رأی کمیته استیناف (CAS) و تعیین تکلیف این پرونده هستیم تا بتوانیم برنامه آمادهسازی تیم را برای حضور در لیگ برتر ادامه دهیم.
این تصمیم، بیعدالتی محض است
جباری با حمایت از موضع سایر تیمهایی که نسبت به برگزاری پلیآف معترض بودند، تصریح کرد: به نظر من این یک بیعدالتی محض است. چنین تصمیماتی اعتبار فوتبال را زیر سؤال میبرد و باعث دلسردی هواداران میشود. اینکه گروهی بدون توجه به سابقه باشگاهها، هواداران و خسارتهایی که به تیمها وارد میشود، چنین تصمیمی بگیرند، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت که بازیکنان ما در هر جلسه تمرینی ریسک بزرگی را پذیرفتهاند. بسیاری از آنها بازیکن آزاد هستند و میتوانستند به تیمهای دیگر بروند، اما به دلیل این شرایط بلاتکلیف باقی ماندهاند. زمانی که بازیکن از نظر ذهنی درگیر چنین شرایطی باشد، احتمال مصدومیت او نیز افزایش پیدا میکند.
چه کسی پاسخگوی مصدومیت بازیکنان است؟
سرمربی مس رفسنجان با اشاره به مصدومیت چند بازیکن در مسابقات اخیر اظهار داشت: در همین دیدارهای سهجانبه شاهد بودیم که چند بازیکن دچار مصدومیت شدید، از جمله پارگی رباط صلیبی شدند. حالا چه کسی پاسخگوی آنها خواهد بود؟ اگر چنین اتفاقی امروز برای یکی از بازیکنان ما رخ میداد، چه کسی مسئولیت آن را برعهده میگرفت؟ واقعاً کسی پاسخگو نبود.
دلیل اضافه شدن یک تیم دیگر چیست؟
جباری با انتقاد از نحوه تصمیمگیری درباره برگزاری پلیآف گفت: واقعاً درک نمیکنم چرا در شرایطی که قرار بود دو تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کنند، ناگهان تصمیم گرفته شد یک تیم دیگر هم فرصت حضور پیدا کند. اگر چنین تصمیمی از ابتدا وجود نداشت، اصلاً چنین توقعی برای هیچ تیمی ایجاد نمیشد.
وی درباره وضعیت آمادهسازی تیمش اظهار کرد: بازیکنان با وجود همه مشکلات همکاری خوبی داشتند و در تمرینات حاضر شدند. کادر فنی نیز تمام تلاش خود را انجام داد، زیرا تا آخرین لحظه مطمئن نبودیم که مسئولان اجازه برگزاری مسابقه را میدهند یا خیر. به همین دلیل تیم را برای بازی امروز آماده کرده بودیم.
جباری ادامه داد: البته شرایط آمادهسازی ما با یک تیم عادی متفاوت بود. چهار ماه از پایان فصل گذشته گذشته و ما تنها حدود ۱۰ روز تمرین کردهایم. قرار بود با تیمی مسابقه بدهیم که در کوران رقابتها قرار دارد و طبیعی است که این شرایط کاملاً به ضرر مس رفسنجان بود.
شانس زیادی برای پیروزی در این پرونده داریم
سرمربی مس رفسنجان با تمجید از تصمیم باشگاه برای عدم حضور در مسابقه گفت: معتقدم باشگاه مس رفسنجان تصمیم شجاعانهای گرفت و از نظر حقوقی نیز شانس بسیار زیادی داریم که در این پرونده پیروز شویم. تنها امیدوارم هرچه سریعتر رأی نهایی صادر شود تا بتوانیم تمرینات و همچنین روند جذب بازیکنان را برای فصل آینده آغاز کنیم.
بلاتکلیفی، فرصت جذب بازیکنان را از ما گرفت
جباری خاطرنشان کرد: برنامه تمرینی ما بر اساس برگزاری این مسابقه تنظیم شده بود، در حالی که سایر تیمها از هماکنون برای شروع فصل جدید آماده میشوند. همین موضوع باعث شده از نظر آمادهسازی نسبت به سایر رقبا عقب باشیم.
وی افزود: کسانی که این تصمیمات را میگیرند، آیا واقعاً شرایط بازیکنان را درک میکنند؟ بازیکنی که هنوز قرارداد ندارد، با چه انگیزهای باید در چنین مسابقهای به میدان برود؟ از سوی دیگر، ما به دلیل این بلاتکلیفی نتوانستیم با بازیکنان مدنظرمان قرارداد امضا کنیم. با نفرات خوبی وارد مذاکره شده بودیم و اگر وضعیت باشگاه زودتر مشخص میشد، میتوانستیم آنها را جذب کنیم، اما این وقفه همه برنامههای نقلوانتقالاتی ما را مختل کرد.
جباری در پایان با اشاره به مکاتبات باشگاه با سازمان لیگ گفت: باشگاه به صورت رسمی این موضوع را به فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود تا از تحمیل هزینههای اضافی، از جمله هزینههای مربوط به تماشاگران، نیروی انسانی و نیروی انتظامی جلوگیری شود، اما با این وجود ظهر امروز نامهای از سوی سازمان لیگ ارسال شد که در آن اعلام شده بود مس رفسنجان باید در این مسابقه حضور پیدا کند.
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