نساجی قهرمان لیگ یک شد/ سه تیم سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سی و سوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه شنبه ۲۰ تیر با انجام ۸ بازی و به صورت همزمان پیگیری شد که طی آن نساجی با پیروزی یک بر صفر و مقابل فرد البرز در دیداری خارج از خانه و توقف مس شهربابک در خانه مقابل کاراگستر، شاگردان رضا عنایتی در نساجی در فاصله یک هفته تا پایان مسابقات لیگ دسته اول قهرمانی خود را قطعی کردند. شاگردان قاسم شهبا در مس شهربابک هم به عنوان نایب قهرمان معرفی شدند.

نتایج دیدارهای هفته سی و سوم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* پارس جنوبی جم ۴ - داماش گیلان صفر

* پالایش نفت بندرعباس - بعثت کرمانشاه (به دلیل عدم حضور بازیکنان بعثت کرمانشاه در زمین برگزار نشد)

* صنعت نفت آبادان یک - مس کرمان صفر

* مس شهربابک صفر - کاراگستر صفر

* فرد البرز صفر - نساجی یک

* آریو اسلامشهر یک - شناورسازی قشم یک

* هوادار ۲ - نفت و گاز گچساران ۲

* شهرداری نوشهر یک - نیروی زمینی یک

* نود ارومیه صفر - سایپا ۲

با توجه به نتایج به دست آمده و در فاصله یک هفته تا پایان رقابت‌های لیگ دسته اول در فصل جاری، تیم های شهرداری نوشهر، نود ارومیه و داماش گیلان به لیگ دسته دوم سقوط کردند.

همچنین تیم های صنعت نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی شانس حضور در رده سوم و بازی پلی آف لیگ برتر با مس رفسنجان را دارند که رقابت آنها با توجه به امتیازهای این تیم ها در جدول به هفته پایانی کشیده شد.