به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه صنعت مس رفسنجان در نامه‌ای رسمی خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نحوه اعلام برگزاری دیدار پلی‌آف لیگ برتر اعتراض کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس تاج

ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

موضوع: اعتراض رسمی نسبت به نحوه اعلام مسابقه پلی‌آف و عدم ابلاغ رسمی تصمیم

با سلام و احترام

بدین‌وسیله باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس رفسنجان اعتراض رسمی خود را نسبت به نحوه اعلام برگزاری مسابقه پلی‌آف میان این باشگاه و تیم سوم لیگ دسته اول اعلام می‌دارد. با وجود آنکه تصمیم مزبور آثار مستقیم و مهمی بر حقوق، تعهدات و وضعیت ورزشی باشگاه دارد، سازمان لیگ بدون هرگونه ابلاغ رسمی، صرفاً از طریق درج اطلاعیه در وب‌سایت خود، از برگزاری چنین مسابقه‌ای خبر داده است.

این در حالی است که مطابق رویه متعارف و اصول حاکم بر تصمیمات اداری و ورزشی، تصمیماتی با چنین اهمیت و آثاری باید به صورت رسمی و کتبی به باشگاه ذی‌نفع ابلاغ شوند تا امکان اطلاع، بررسی، اعتراض و صیانت از حقوق قانونی باشگاه فراهم باشد.

علاوه بر این، پایان یافتن مسابقات و تعیین چارچوب رقابت‌ها مانع از آن است که بدون وجود تصمیمات و مصوبات قانونی که به نحو مقتضی به باشگاه‌ها ابلاغ شده باشد، موضوع به رقابت جدیدی به مسابقات افزوده یا تصمیم تازه‌ای اتخاذ و اجرا شود. چنانچه تصمیم جدیدی از سوی مرجع صالح اتخاذ شده است، بدیهی است که متن مصوبه، مستندات قانونی و نحوه تصویب آن نیز باید به طور رسمی به باشگاه ابلاغ شود؛ در حالی که تاکنون هیچ‌گونه ابلاغ، مصوبه یا تصمیم رسمی در این خصوص به باشگاه ارسال نشده است.

صرف درج یک خبر یا اطلاعیه در وب‌سایت سازمان لیگ، به هیچ عنوان جایگزین ابلاغ رسمی تصمیمات اداری و اجرایی نبوده و نمی‌تواند آثار حقوقی لازم را برای باشگاه ایجاد کند.

لذا، ضمن اعتراض رسمی نسبت به این رویه، خواستار ارسال مستند قانونی و مصوبه مربوط به برگزاری این مسابقه، به همراه دلایل اتخاذ چنین تصمیمی، به صورت رسمی به باشگاه می‌گردد. همچنین تا زمان انجام ابلاغ قانونی و فراهم شدن امکان بررسی و اعمال حقوق قانونی باشگاه، از هرگونه اقدام اجرایی مبتنی بر این تصمیم خودداری شود.»

لازم به ذکر است که باشگاه مس رفسنجان روز گذشته خبر از شکایت از فدراسیون فوتبال به دادگاه CAS داده بود.