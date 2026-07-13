تشدید نظارت بر مراکز درمانی شاهرود؛ ۲۲ اخطار و پلمب ۳ مرکز غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز جانمحمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و صیانت از حقوق بیماران، طی سهماهه نخست سال جاری ۲۶۳ مورد بازرسی از مراکز تشخیصی، درمانی و پیراپزشکی این شهرستان انجام داد که در پی این نظارتها، سه مرکز غیرمجاز ارائهدهنده خدمات درمانی پلمب شد.
وی افزود: این بازدیدهای نظارتی از بیمارستانها، درمانگاهها، مطبها، دفاتر کار، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و همچنین مراکز مشکوک به فعالیت غیرمجاز انجام شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بیان داشت: در جریان این بازرسیها، برای ۲۲ مرکز اخطار نظارتی صادر شد و پرونده تخلفات هشت مرکز پس از بررسی و تأیید در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه، برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی و انتظامی ارسال شد.
جان محمدی با تأکید بر استمرار و تشدید نظارتها بر مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت گفت: هدف از این اقدامات، تضمین ارائه خدمات ایمن و باکیفیت، جلوگیری از فعالیت افراد و مراکز فاقد مجوز و حمایت از حقوق سلامت مردم است.
وی از شهروندان خواست برای دریافت خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی، تنها به مراکز دارای مجوز معتبر مراجعه کنند و پیش از دریافت خدمت، از وجود پروانه فعالیت مرکز و صلاحیت حرفهای ارائهدهنده خدمت اطمینان حاصل کنند.
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