به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در سیودومین نشست جهاد تبیین این آستان مقدس، جهاد تبیین را از مهمترین واجبات امروز جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: در فتنهها، اگر حقایق به درستی برای مردم تبیین نشود، ممکن است افراد از روی ناآگاهی در جبهه باطل قرار گیرند و گمان کنند که در مسیر حق حرکت میکنند.
وی با اشاره به جنگهای صدر اسلام و وقایع تاریخی همچون جمل، صفین، نهروان و عاشورا افزود: آنچه موجب انحراف بسیاری از افراد شد، نبود بصیرت و شناخت صحیح از مواضع حق بود و درمان این آسیب نیز جهاد تبیین است.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با بیان اینکه جهاد تبیین وظیفهای همگانی است، تصریح کرد: این مسئولیت تنها بر عهده تریبونهای رسمی نیست، بلکه هر فرد باید در محیط خانواده، میان دوستان و اطرافیان برای روشنگری و جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام تبلیغات دشمن تلاش کند.
کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود به تشییع فرماندهان شهید اشاره کرد و آن را یکی از بزرگترین رخدادهای مردمی جهان توصیف کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از همبستگی امت و رهبری و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی بود که بسیاری از محاسبات دشمن را بر هم زد.
وی این حضور میلیونی را شکست پروژه چند دههای جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی دانست و افزود: رسانههای معاند طی سالها تلاش کردند جایگاه رهبری و نظام را در افکار عمومی تضعیف کنند، اما حضور مردم در مراسم تشییع، بسیاری از این تبلیغات را بیاثر کرد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) همچنین با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام خون شهدا، خواستهای شخصی یا خانوادگی نیست، اظهار کرد: این مطالبه، خواست ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان است؛ زیرا بیپاسخ ماندن چنین جنایتی، امنیت و نظم بیناللی را با تهدید جدی مواجه میکند.
کلانتری با استناد به آیات قرآن کریم، احکام فقهی و مبانی عقلی، قصاص را حقی مشروع دانست و گفت: اجرای عدالت در برابر جنایتکاران، علاوه بر جنبه شرعی، موجب حفظ امنیت، عزت ملی، تقویت جایگاه سیاسی کشور و افزایش قدرت دیپلماسی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره خونخواهی شهدا خاطرنشان کرد: انتقام خون شهدای این جنایت، سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و این مسیر با اتکا به وعدههای الهی و اراده ملت ایران تا تحقق کامل ادامه خواهد یافت.
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