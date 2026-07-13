شنیده شدن صدای انفجارهایی در عربستان؛ فرودگاه ابها هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، منابع خبری از انفجارهایی در عربستان و حمله به فرودگاه ابها در عربستان خبر دادند. این منابع به توقف کامل پروازها در این فرودگاه اشاره کردند.

برخی منابع اعلام کردند که انصارالله یمن این فرودگاه را هدف قرار داده است. منابع خبری بیان کردند که حمله موشکی از یمن به عربستان انجام شده است.

این منابع از اصابت موشک به فرودگاه ابها خبر دادند.

منابع خبری اعلام کردند که انصارالله یمن حملات موشکی و پهپادی به عربستان انجام داده است و طبق این گزارش ها فرودگاه بین المللی ابها واقع در جنوب غرب عربستان در نزدیکی مرز با یمن هدف قرار گرفته است.

برخی منابع اعلام کردند که منطقه عسیر عربستان نیز هدف حمله قرار گرفته است.

شبکه العهد عراق اعلام کرد که فرودگاه ابها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

این رسانه از شنیده شدن صدای انفجارهایی در عسیر عربستان نیز خبر داد.

سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن تایید این حملات، مدعی شد که پدافند سعودی با حملات موشکی انصارالله مقابله کرده است.

منابع خبری اعلام کردند که عربستان انتشار هرگونه فیلم یا عکس از فرودگاه ابها را به دنبال حملات موشکی یمن، ممنوع کرده است.