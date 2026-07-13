به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی عصر دوشنبه در نشست، با موضوع استقرار و انتصاب رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر،تأکید کرد: استقرار این اداره در سطح شهرستان، حاصل پیگیری‌های مستمر و دغدغه‌مند فرماندار شهرستان عسلویه بوده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان عسلویه با اشاره به لزوم ایجاد توازن میان توسعه صنعتی و شکوفایی فرهنگی، خاطرنشان کرد: عسلویه علاوه بر جایگاه اقتصادی، دارای فرهنگ غنی، آداب و رسوم اصیل و هویت اجتماعی منحصربه‌فردی است که میراث گران‌بهای مردم منطقه به شمار می‌رود، همچنین اهمیت توجه به فرهنگ و تاریخ منطقه و توسعه مدل‌های نوین گردشگری با محوریت فرهنگ بومی در عسلویه با جدیت و محور برنامه های این اداره قرار گیرد.

وی تأکید کرد: این اداره باید به عنوان پل ارتباطی برای پاسداشت این فرهنگ اصیل و شناساندن آن در سطح ملی عمل کند و از اولین رئیس این اداره انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردی نوآورانه و با حمایت‌های همه‌جانبه ای که می شود، در شناساندن هویت فرهنگی منطقه، حمایت از صنایع دستی بومی و ارتقای سطح گردشگری شهرستان نقش موثری ایفا کند.

نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز ضمن ابراز خرسندی از تحقق این دستاورد، و تشکر از فرماندار شهرستان، استقرار اداره در شهرستان، بر حمایت‌های لازم سازمان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ فرهنگی و گردشگری در این منطقه متعهد دانست و خاطرنشان کرد: با استقرار این اداره، با توجه به پتانسیل های بالای شهرستان گام‌های عملی برای تبدیل عسلویه به یکی از مقاصد گردشگری پیشرو در سطح استان و کشور برداشته خواهد شد.

در پایان این مراسم، محمدجواد حاجیانی به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد.