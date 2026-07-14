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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۶

جام جهانی تکواندو-کره جنوبی؛

تیم ملی تکواندو با یک مبارزه حذف شد

تیم ملی تکواندو با یک مبارزه حذف شد

تیم ملی تکواندو نتیجه نخستین مبارزه خود در جام جهانی را به تایلند واگذار کرد و از دور این مسابقات حذف شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی تکواندو صبح امروز به وقت محلی به میزبانی کره جنوبی در شهر «چانچئون» آغاز شد و تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار نتیجه را به تایلند واگذار کرد.

تیم ملی ایران با ترکیب امیر سینا بختیاری، محمد حسین یزدانی و امیررضا صادقیان وارد این مبارزه شد و در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

در قسمت بالای این جدول چین برابر هند پیروز شد و در آن سوی جدول هم روسیه بعد از برتری مقابل اندونزی، با غلبه بر کره جنوبیِ میزبان راهی نیمه نهایی شد و مراکش هم برابر قزاقستان نتیجه را واگذار کرد.

بنابراین تیم های روسیه و قزاقستان از یک سو و چین و تایلند از سوی دیگر برای صعود به دیدار نهایی تلاش می کنند.

کد مطلب 6887328

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