https://mehrnews.com/x3cyY7 ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۳ کد مطلب 6888376 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۳ صد و سی و ششمین حماسه حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو صد و سی و ششمین حماسه حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6888376 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری ایستادگی و مقاومت مردم محلات در صد و سی و پنجمین شب از تجمعات برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما