استقرار توده هوای گرم در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقرار توده هوای گرم در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی طی امروز ادامه دارد.

وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما پیش بینی می شود. همچنین طی روزهای جمعه و شنبه با تاثیر جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و مرکزی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: طی امروز و فردا، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود که سبب برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق می شود.

وی عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

سبزه زاری در پایان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۲.۷ و ایذه با دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۵۱.۲ و کمینه دمای ۳۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.