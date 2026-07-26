به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که واردات، صادرات، ترانزیت و جابه‌جایی هرگونه کالای مشمول مأموریت‌های حاکمیتی و نظارتی سازمان دامپزشکی بدون اخذ مجوزهای لازم بهداشتی دامپزشکی و تأیید نتایج آزمایشگاهی محموله‌ها ممنوع است، گفت: تسهیل و تسریع فرآیندها در کنار تشدید نظارت و کنترل این حوزه تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های قرنطینه‌ای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، ترانزیت ۲ هزار و ۹۱۶ محموله از کالاهای مشمول نظارت و قرنطینه بهداشتی دامپزشکی از سرزمین جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. همچنین در سال ۱۴۰۵، صادرات ۱۴ هزار و ۳۷۴ محموله در قالب ۶۶ قلم کالا و ترخیص هزار و ۶۱۲ محموله شامل ۳۰ قلم کالا، با مجوزهای بهداشتی و تحت نظارت‌های قرنطینه‌ای ادارات قرنطینه استان‌ها انجام شده است.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور افزود: با وجود شرایط اضطراری کشور، بخش عمده ترخیص‌ها مربوط به نهاده‌های اساسی تولید دام و طیور بوده است. در بخش صادرات نیز محصولات لبنی، آبزیان و دیگر فرآورده‌های دامی سهم قابل توجهی داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب کشور در توسعه تجارت بین‌المللی محصولات تحت نظارت دامپزشکی است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مأموریت دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی، احراز سلامت محموله‌ها و اجرای دقیق ضوابط قرنطینه‌ای و کنترل‌های بهداشتی در همه مبادی رسمی کشور است؛ مأموریتی که در کنار صیانت از امنیت زیستی، زمینه تسهیل تجارت، حمایت از تولید داخلی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای منطقه‌ای حمل‌ونقل و تجارت را فراهم می‌کند.

مروتی، توسعه سامانه‌های هوشمند، تقویت مدیریت ریسک، ارتقای زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و تجهیز مبادی حساس تبادل کالا در گمرکات مرزی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این دفتر برای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل تجارت سالم عنوان کرد.

شایان ذکر است؛ VHIP عنوان مجوز بهداشتی دامپزشکی برای واردات است که بر انطباق فرآورده‌های خام دامی، نهاده‌های دامی و اقلام دارویی وارداتی با ضوابط و الزامات بهداشتی کشور تأکید دارد.