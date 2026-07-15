وحدت و تبعیت از رهبری، شرط عبور از شرایط سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه چهارشنبه در جمع خادمان حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: حاضران در مجالس عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همواره با این پرسش روبهرو هستند که چگونه جامعهای از امت پیامبر اسلام (ص) توانست در کربلا، خاندان و اصحاب آن حضرت را با آن وضعیت دردناک به شهادت برساند.
وی افزود: وقتی حوادث کربلا در کنار یکدیگر قرار میگیرد، باور وقوع چنین جنایاتی دشوار میشود؛ با این حال، حوادث دوران معاصر نشان داد که یزیدیان زمان میتوانند کربلا را به شکلی دیگر تکرار کنند.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: در جهان مدرن و در عصری که مدعیان تمدن و حقوق بشر حضور دارند، شاهد جنایاتی بودیم که بار دیگر چهره واقعی جبهه کفر را آشکار کرد.
کلانتری ادامه داد: موشکهایی که برای انهدام مراکز نظامی ساخته شدهاند، بر سر کودکان معصوم و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب فرود آمد و دشمن به این اقدامات خود افتخار کرد.
وی با بیان اینکه «باورکردنی نیست انسان عصر مدرن از انسان عصر حجر نیز خشنتر عمل کند»، افزود: جنایات دهشتناک امروز از سوی کسانی انجام شد که با ظاهری مدرن، همان مسیر فرعونیان و یزیدیان تاریخ را دنبال کردند.
رهبر شهید انقلاب مجاهدی خستگیناپذیر بود
استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان مجاهدی خستگیناپذیر بود که زندگی خود را از دل خانوادهای متقی، عالم و در عین حال کمبرخوردار آغاز کرد.
وی با اشاره به خاطرات منتشرشده در کتاب «خون دلی که لعل شد» گفت: رهبر شهید انقلاب در چهار سالگی تحصیل را آغاز کرد و در ۱۷ سالگی از جوانترین افرادی بود که در درس خارج آیتالله میلانی در مشهد حضور پیدا میکرد.
کلانتری، تسلط بر ادبیات و کتابشناسی را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: گستره مطالعات ایشان تنها به علوم حوزوی محدود نبود و در حوزه ادبیات جهان و رمان نیز مطالعات فراوان و عمیقی داشت.
وی ادامه داد: بارها در بازدید از نمایشگاههای کتاب دیده میشد که ایشان درباره آثار منتشرشده، نکات تخصصی و تکمیلی را با ناشران در میان میگذاشت. این مسئله نشاندهنده عمق و گستردگی مطالعات ایشان بود.
نگاه دقیق رهبر شهید انقلاب به تاریخ فارس و شیراز
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به اطلاعات تاریخی رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان در دیدار با رهبران کشورهای مختلف، گاه نکاتی دقیق درباره تاریخ و فرهنگ آن کشورها بیان میکرد که حتی برای برخی از مقامات آن کشورها قابل توجه بود.
وی افزود: این نگاه عمیق درباره استان فارس و شیراز نیز وجود داشت. رهبر شهید انقلاب در دومین کنگره ۱۵ هزار شهید استان فارس، از فارس و شیراز به عنوان نقطهای یاد کردند که سه عنصر «دین، حماسه و هنر» در آن به وضوح با یکدیگر تلفیق شده است.
کلانتری گفت: ایشان با اشاره به تاریخ فارس، اللهوردیخان را از پیشگامان مبارزه با استعمار پرتغال و میرزای شیرازی را نماد مبارزه با استعمار انگلیس معرفی کردند و در حوزه هنر نیز به جایگاه بزرگانی همچون حافظ و سعدی اشاره داشتند.
وی اضافه کرد: رهبر شهید انقلاب همچنین بر نقش آیتالله سید عبدالحسین لاری در طرح نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تأکید داشتند؛ شخصیتی برخاسته از فارس که در مسیر تشکیل حکومت، ایجاد لشکر، ضرب سکه و انتشار تمبر نیز اقدام کرد.
تهجد، عدالتمحوری و انس با اهلبیت (ع) از ویژگیهای رهبر شهید بود
کلانتری در ادامه با اشاره به ابعاد معنوی شخصیت رهبر شهید انقلاب بیان کرد: با وجود برخورداری از جانفدایان فراوان در نقاط مختلف جهان، ایشان هیچگاه از تهجد، تضرع و خشوع در پیشگاه خداوند غافل نشد.
وی افزود: عدالتمحوری از دیگر ویژگیهای بارز ایشان بود و حتی در مواجهه با مخالفان نیز تلاش میکردند عدالت رعایت شود.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) ادامه داد: مجالس روضه خانگی رهبر شهید انقلاب در مناسبتهای مذهبی و ایام شهادت ائمه معصومین (ع) هیچگاه تعطیل نشد و انس با اهلبیت (ع) بخش جداییناپذیر زندگی ایشان بود.
تشییع رهبر شهید انقلاب نشاندهنده عمق پیوند با ملتها بود
کلانتری با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: جمعیت عظیمی که در آیینهای تشییع و خاکسپاری حضور یافتند، نشاندهنده جایگاه این شهید در میان مردم بود.
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر برنامهریزیشده بودن حضور مردم در این مراسم اظهار کرد: طبیعی است که مسئولان برای تشییع رهبر یک ملت برنامهریزی و تدارک لازم را فراهم کنند، اما حضور میلیونی مردم را نمیتوان صرفاً با برنامهریزی اداری تحلیل کرد.
استاد دانشگاه تهران افزود: رهبر شهید انقلاب شخصیتی فراتر از مرزهای ایران و جهان اسلام و متعلق به آزادگان جهان بود و اگر مراسم تشییع ایشان در بسیاری از کشورهای دیگر نیز برگزار میشد، شاهد حضور گسترده مردم بودیم.
وی تأکید کرد: این جایگاه ریشه در جامعیت، ایمان، اخلاص، تقوا و بندگی خداوند داشت؛ ویژگیهایی که در ذهن و جان ملتها باقی خواهد ماند.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب مصیبتی سخت و طاقتفرسا است، گفت: این حادثه از جهاتی نیز میتواند منشأ پیروزی و برکت باشد و باید در این مسیر، وحدت و یکپارچگی جامعه حفظ شود.
کلانتری افزود: مردم و مسئولان باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند و مسئولان نیز مراقب باشند گرفتار محاسبات غلط و نظریههای کارشناسی انحرافی یا نفوذی نشوند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر میخواهیم در مسیر امام شهید به درستی گام برداریم، باید به توصیه خود ایشان عمل کنیم؛ هر جا که هستیم، همانجا را مرکز دنیا بدانیم، جدی بایستیم و کار کنیم تا خداوند به این تلاش، برکت دنیوی و اخروی عطا کند.
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