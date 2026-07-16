خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کانونهای خدمت رضوی در مازندران سالهاست از برگزاری مراسم مناسبتی فراتر رفته و امروز در قالب شبکهای از برنامههای مردمی در شهرها و محلههای مختلف استان دنبال میشود؛ برنامههایی که از محافل شعر و نشستهای قرآنی تا روضههای خانگی، نذرهای مردمی، تکریم مادران و برنامهریزی برای اعزام نوجوانان به پیادهروی اربعین را در بر میگیرد.
این روزها اگر گذرتان به شهرهای مختلف مازندران بیفتد، ردپای این فعالیتها را میتوان در کتابخانهها، مساجد، حسینیهها و حتی خانههای مردم دید؛ جایی که خادمیاران رضوی تلاش کردهاند فرهنگ خدمت را از فضای رسمی به متن زندگی مردم بیاورند.
کتابخانهای که به محفل شعر تبدیل شد
در نوشهر، کتابخانهای که هر روز میزبان علاقهمندان به مطالعه است، این بار حال و هوای دیگری داشت. شاعران پیشکسوت و نوجوانان در کنار یکدیگر در محفل «اشک و غزل» گرد هم آمدند تا شعر آیینی، زبان مشترک نسلها شود.
عابدین فقیهنصیری، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان نوشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی باید از قالب برنامههای مناسبتی خارج شود، اظهار کرد: تلاش ما این است که کتابخانهها، مساجد و مراکز فرهنگی به کانون گفتوگو، اندیشه و انتقال ارزشهای دینی و فرهنگی تبدیل شوند.
وی افزود: محفل «اشک و غزل» فرصتی بود تا شاعران باسابقه در کنار نوجوانان قرار بگیرند و تجربه و اندوخته خود را به نسل جوان منتقل کنند.
به گفته وی، حضور نوجوانان در چنین محافلی، آینده شعر آیینی و ادبیات متعهد را تضمین خواهد کرد و به همین دلیل، حمایت از استعدادهای جوان یکی از رویکردهای اصلی کانون خدمت رضوی است.
فقیهنصیری با اشاره به استقبال مردم از این برنامه گفت: آنچه بیش از هر چیز برای ما اهمیت دارد، مشارکت خانوادهها و جوانان در فعالیتهای فرهنگی است؛ زیرا فرهنگ زمانی ماندگار میشود که مردم خود را در آن سهیم بدانند.
پیوند معنویت با خدمت
فعالیتهای خادمیاران رضوی در نوشهر تنها به محافل ادبی محدود نمیشود. در مسجد ابوالفضلی تازهآباد نیز بانوان روستا با برگزاری محفل قرآنی، تلاوت قرآن، قرائت زیارت آلیاسین، سوره فتح، زیارت عاشورا و صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، فضای معنوی ویژهای را رقم زدند.
دبیر کانون خدمت رضوی نوشهر با اشاره به اینکه خدمت رضوی تنها در برگزاری مراسم خلاصه نمیشود، اظهار کرد: تلاش کردهایم در کنار برنامههای فرهنگی، اقدامات اجتماعی نیز انجام شود تا مردم آثار این فعالیتها را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
وی افزود: در همین راستا، با همت خادمیاران و خیران، ۷۰ بسته غذای گرم تهیه و میان مردم توزیع شد؛ اقدامی که جلوهای از پیوند معنویت با خدمترسانی اجتماعی است.
روضههایی که همدلی را زنده نگه داشته است
در ساری، روایت خدمت رنگ و بوی دیگری دارد. اینجا خانههای مردم میزبان روضههای خانگی است؛ محافلی که در فضایی صمیمی برگزار میشود و علاوه بر برنامههای مذهبی، فرصتی برای دیدار همسایهها، گفتوگو و تقویت ارتباطات اجتماعی فراهم میکند.
برگزارکنندگان این طرح معتقدند روضههای خانگی تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه بستری برای افزایش همبستگی اجتماعی، انتقال تجربه میان نسلها و زنده نگه داشتن فرهنگ مشارکت در محلات است.
حضور خانوادهها، جوانان و سالمندان در کنار یکدیگر، مهمترین ویژگی این محافل به شمار میرود؛ محافلی که بدون تشریفات، اما با مشارکت مردم برگزار میشود.
اربعین؛ فرصتی برای تربیت نسل آینده
در قائمشهر نیز نگاه خادمیاران رضوی بیش از هر چیز به آینده معطوف شده است. برنامهریزی برای اعزام دومین کاروان نوجوانان «ابناءالرضا» به پیادهروی اربعین، یکی از مهمترین برنامههای این روزهای کانونهای خدمت رضوی شهرستان است.
سیدقاسم نوربخش، دبیر کانونهای خدمت رضوی قائمشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیادهروی اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت نوجوانان و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، ایثار، همدلی و کار جمعی است.
وی افزود: در نشست مشترک معاونان و مسئولان کانون «ابناءالرضا»، درباره برنامههای فرهنگی، آموزشی، مسائل اجرایی، نحوه اعزام و حمایت از نوجوانان تصمیمگیری شد تا این سفر با برنامهریزی دقیق انجام شود.
نوربخش ادامه داد: تجربه سال گذشته نشان داد نوجوانانی که در این سفر حضور داشتند، پس از بازگشت نیز حضوری فعالتر در برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان پیدا کردند و این موضوع اهمیت استمرار این طرح را دوچندان کرده است.
خدمت، با مشارکت مردم معنا پیدا میکند
در قراخیل قائمشهر نیز خادمیاران، خیران و نیروهای مردمی در کنار یکدیگر آیینی معنوی برگزار کردند که در پایان آن بیش از یکهزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم میان مردم توزیع شد.
به اعتقاد برگزارکنندگان، ارزش چنین برنامههایی تنها در حجم خدمات ارائهشده نیست، بلکه در مشارکت داوطلبانه مردم، تقویت روحیه همکاری و افزایش اعتماد اجتماعی نهفته است.
چهارشنبه های امام رضایی سوگواری رهبر شهید
در بابلسر نیز چهارشنبههای امامرضایی سوگواری رهبر شهید با حضور خادمیاران، یاوران رضوی و خانوادهها برگزار میشود؛ برنامهای که با تلاوت قرآن، قرائت زیارت امینالله، مداحی، سخنرانی و گفتوگوهای فرهنگی همراه است و به یکی از برنامههای مستمر این شهرستان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، اجرای طرح «شکوه مادری» در نوشهر نیز نشان میدهد که فعالیتهای کانونهای خدمت رضوی تنها به برنامههای مذهبی محدود نیست. در این طرح، از مادران شاخص با اهدای تبرکات رضوی تجلیل شد و برای مادرانی که امکان حضور در مراسم را نداشتند نیز هدایا به منازلشان ارسال شد.
سرمایهای به نام همدلی
مرور فعالیتهای کانونهای خدمت رضوی در شهرهای مختلف مازندران نشان میدهد که این مجموعه، تلاش کرده است مفهوم خدمت را از قالب برنامههای مناسبتی خارج کند و آن را به جریانی مستمر در متن جامعه تبدیل سازد.
از محفل شعر و کتابخوانی تا روضههای خانگی، از محافل قرآنی و نذرهای مردمی تا تکریم خانواده و برنامهریزی برای حضور نوجوانان در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، همه در یک مسیر قرار گرفتهاند؛ مسیری که بر پایه مشارکت مردم، کار داوطلبانه و تقویت سرمایه اجتماعی شکل گرفته است.
فعالان این حوزه بر این باورند که هر اندازه ارتباط میان مردم، محلهها و فعالیتهای فرهنگی عمیقتر شود، جامعه از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد و فرهنگ خدمت نیز از یک شعار به یک سبک زندگی تبدیل میشود.
آنچه امروز در شهرهای مختلف مازندران جریان دارد، تنها برگزاری چند مراسم فرهنگی و مذهبی نیست؛ بلکه روایتی از همدلی، مسئولیتپذیری و حضور مردم در میدان خدمت است؛ روایتی که از خانههای ساده آغاز میشود، در محلهها جان میگیرد و تا جاده اربعین امتداد پیدا میکند.
در سالهای اخیر، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور بیش از گذشته بر ظرفیتهای مردمی تکیه کرده است؛ ظرفیتی که با حضور داوطلبانه شهروندان، تشکلهای فرهنگی و گروههای خدمترسان، به یکی از مهمترین ابزارهای تقویت همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. در مازندران نیز کانونهای خدمت رضوی تلاش کردهاند با بهرهگیری از همین ظرفیت، دامنه فعالیتهای خود را از برگزاری مراسم مناسبتی فراتر ببرند و حضور خود را در متن زندگی مردم پررنگتر کنند.
امروز کمتر شهری در مازندران را میتوان یافت که نشانی از این فعالیتها در آن دیده نشود. گاهی این حضور در قالب یک محفل شعر و کتابخوانی در کتابخانهای محلی جلوهگر میشود، گاهی در خانهای که میزبان روضهای خانگی است، گاهی در مسجدی که بانوان در کنار تلاوت قرآن، نذر محبت را میان مردم تقسیم میکنند و گاهی نیز در جلساتی که برای برنامهریزی حضور نوجوانان در پیادهروی اربعین برگزار میشود. وجه مشترک همه این برنامهها، اتکا به مشارکت مردمی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی است؛ رویکردی که برگزارکنندگان آن را زمینهساز گسترش فرهنگ خدمت و افزایش سرمایه اجتماعی در محلات میدانند.
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