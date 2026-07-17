آمریکا با حملات اخیر همه تعهدات خود را نقض کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به نامگذاری یکشنبه گذشته در تقویم رسمی کشور به عنوان روز «عفاف و حجاب» اظهار کرد: با توجه به تلاشهای فراوان دشمن برای ترویج بیحجابی و بیعفتی در جامعه اسلامی و موفقیت نسبی او در این زمینه و همچنین دغدغهها و نگرانیهای جامعه مؤمنان، لازم است در این خصوص نکاتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با قرائت بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، افزود: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه فرمودهاند: «معنویت و اخلاق جهتدهنده همه حرکتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم میآفریند.»
امام جمعه قزوین ادامه داد: این فراز از بیانیه گام دوم انقلاب به قدری عمیق و ارزشمند است که به تعبیر بنده باید با آب طلا نوشته شود. خانوادههای بسیاری هستند که از امکانات مادی فراوان برخوردار نیستند، اما چون معنویت و اخلاق بر زندگی آنان حاکم است، محیط زندگیشان بهشتی است و در مقابل، نبود اخلاق و معنویت، حتی در اوج برخورداری مادی، زندگی را به جهنم تبدیل میکند.
وی بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، هرچه شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه رشد کند، برکات بیشتری نصیب جامعه خواهد شد، اما تحقق این هدف نیازمند جهاد و تلاش است و این تلاش بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد داشت.
آیتالله مظفری با اشاره به مسئولیت همگانی در ترویج اخلاق و معنویت گفت: همه افراد جامعه در این زمینه مسئول هستند؛ همانگونه که در روایت آمده است «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». در کنار مردم، حکومت و نهادهای حاکمیتی نیز وظایف مشخصی بر عهده دارند و اگر همراهی لازم را نداشته باشند، تلاشهای عمومی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اخلاق و معنویت با دستور و بخشنامه ایجاد نمیشود
وی تصریح کرد: اخلاق و معنویت با دستور و بخشنامه ایجاد نمیشود. اینگونه نیست که رئیسجمهور یا هر مقام دیگری با صدور دستورالعمل بتواند جامعه را اخلاقی کند یا همه را به رعایت حجاب وادار سازد. حکومتها نمیتوانند با قدرت قهریه اخلاق و معنویت را در جامعه ایجاد کنند و با زور نمیشود همه را باحجاب کرد.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: البته این بدان معنا نیست که حکومت وظیفهای ندارد، بلکه نخستین وظیفه مسئولان آن است که خود دارای منش و رفتار اخلاقی و معنوی باشند. از مسئولان نظام اسلامی انتظار میرود مراقب رفتار خود و خانوادههایشان باشند و اگر مسئولی در خانواده خود نسبت به رعایت حجاب و ارزشهای دینی بیتفاوت باشد، نمیتوان انتظار داشت در جامعه نیز اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: وظیفه دیگر مسئولان، فراهم کردن زمینه گسترش اخلاق، معنویت، عفاف و حجاب در جامعه و ایجاد بسترهای لازم برای رواج این ارزشها است.
وی افزود: مسئولان باید زمینه رواج عفاف، حجاب، اخلاق و معنویت را در جامعه فراهم کرده و به نهادهای اجتماعی در این زمینه میدان دهند و از آنها حمایت کنند. مسئولیت دستگاههای اجرایی، تسهیلگری است و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید با حمایت مسئولان، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود را گسترش دهند.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه این سخنان به معنای نفی برخوردهای قانونی و امنیتی نیست، تصریح کرد: قطعاً بخشی از این مسئله نیازمند برخوردهای انتظامی و امنیتی است. کسانی که پشت پرده برای ترویج بیحجابی برنامهریزی میکنند، به افراد پول میدهند تا با وضعیت نامناسب در جامعه حاضر شوند و به دنبال نهادینه کردن بیحجابی هستند، باید مورد برخورد قرار گیرند.
وی با اشاره دوباره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند که حکومت باید «با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوهای معقول بستیزد و اجازه ندهد جهنمیها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند.»
آیتالله مظفری ادامه داد: ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار جریانهای ضد معنویت و اخلاق قرار داده است و امروز تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان، نوجوانان و حتی کودکان از طریق این ابزارها بهوضوح مشاهده میشود.
رها کردن فضای مجازی و واگذاری آن به دشمن منطقی نیست
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که رها کردن فضای مجازی و واگذاری آن به دشمن منطقی نیست و دستگاههای مسئول در این زمینه وظایف سنگینی بر عهده دارند که باید هوشمندانه و مسئولانه به آنها عمل کنند. البته این به معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیردولتی نیست، بلکه همه در این عرصه مسئولیت دارند.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه در گذشته نیز نسبت به این موضوع هشدار داده است، گفت: به کسانی که آگاهانه و عامدانه در مسیر ترویج بیحجابی توطئه میکنند هشدار میدهم که حاکمیت نسبت به اقدامات آنان اشراف دارد و این افراد در رصد نیروهای انتظامی و امنیتی هستند و در زمان مناسب با کسانی که لازم باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در عین حال تأکید کرد: درخواست من از همه مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی این است که درباره این موضوع همفکری و مشورت کنند و با برگزاری جلسات کارشناسی، راهکارهای ایجابی و فرهنگی را که موجب ایجاد تنش و دوقطبی در جامعه نمیشود، دنبال کنند. خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در این زمینه آغاز شده و برنامههای دیگری نیز در دست اجراست.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به حملات اخیر آمریکا به ایران اظهار کرد: آمریکا بار دیگر برخلاف تعهدات خود، به مناطقی از خاک کشورمان حمله کرد و برخی مراکز نظامی، زیرساختها و حتی مراکز درمانی را هدف قرار داد و در روزهای اخیر نیز این حملات تشدید شده است، هرچند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز پاسخ مقتدرانهای به این اقدامات دادهاند.
وی حمله به مراکز درمانی از جمله بیمارستان شهید بقایی اهواز را نشانه «پستی، درماندگی و استیصال دشمن» دانست و گفت: در این بیمارستان بیش از ۲۰۰ کودک مبتلا به سرطان تحت درمان بودند و هدف قرار دادن چنین مرکزی، اوج جنایت و بیرحمی دشمن را نشان میدهد.
امام جمعه قزوین با استناد به روایتی از امام سجاد (ع) افزود: آن حضرت میفرمایند اگر دیدی دشمن درباره تو مرتکب معصیت میشود، بدان که همان معصیت زمینهساز نصرت الهی برای تو خواهد بود. چه گناهی بزرگتر از تعرض به کودکان بیگناه؛ همانگونه که در حمله به مدارس و نیز هدف قرار دادن بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان شاهد آن بودیم.
وی ادامه داد: همانگونه که فرعون برای جلوگیری از تولد حضرت موسی (ع) کودکان بسیاری را به شهادت رساند، اما اراده الهی بر خلاف خواست او تحقق یافت، امروز نیز این جنایتها نهتنها دشمن را به اهدافش نخواهد رساند، بلکه زمینهساز پیروزی و نصرت الهی برای ملت ایران خواهد شد.
وی افزود: یقین دارم نفرین دانشآموزان مظلوم و شهید میناب، آه کودکان مبتلا به سرطان خوزستان و خانوادههای آنان نیز به زودی تاج و تخت فرعونها و فرعونیان زمانه را بر باد خواهد داد.
امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد مقدس نیازمند هستیم
آیتالله مظفری در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد مقدس نیازمند هستیم، اما این اتحاد باید حول محور ولیفقیه و امام جامعه شکل بگیرد. خداوند متعال علاوه بر دعوت به وحدت، محور این وحدت را نیز مشخص کرده و در قرآن کریم فرموده است: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا». حبلالله در مرتبه نخست قرآن کریم و اهلبیت (ع) هستند و در دوران غیبت نیز ولایت فقیه، مصداق روشن این محور وحدت است.
وی با اشاره به سیره اهلبیت (ع) افزود: پیامبر اکرم (ص) بارها فرمودند «الحسن و الحسین امامان قاما أو قعدا»؛ یعنی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) چه صلح کنند و چه قیام، هر دو امام هستند و جامعه اسلامی باید از آنان تبعیت کند.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: با این حال، هنگامی که امام حسن مجتبی (ع) بر اساس مصلحت جامعه اسلامی صلح با معاویه را پذیرفتند، عدهای از افراد متدین اما تندرو، آن حضرت را با تعبیر بسیار زشت «مذل المؤمنین» خطاب کردند و ایشان را متهم به ذلیل کردن مؤمنان دانستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، زمانی که سیدالشهدا (ع) تصمیم به قیام گرفتند، برخی از شخصیتهای صالح مانند ابنعباس، محمد بن حنفیه و عبدالله بن جعفر، با وجود حسن نیت، در مقام نصیحت امام برآمدند و نسبت به عواقب این قیام هشدار دادند و حتی پیشنهاد کردند که خانواده خود را همراه نبرند، در حالی که امام حسین (ع) به مصالح امت از همه آنان آگاهتر بود.
آیتالله مظفری تصریح کرد: انسان میتواند نظر کارشناسی و مشورت خود را به امام جامعه ارائه کند و این اشکالی ندارد، اما هنگامی که ولیامر تصمیم نهایی را اعلام کرد، دیگر جای مخالفت، چونوچرا و ایجاد تردید نیست و همه باید از تصمیم او تبعیت کنند.
وی با اشاره به فرازی از دعاهای مربوط به امام عصر (عج) گفت: در این دعاها از خداوند میخواهیم دل ما را در برابر فرمان ولیاش نرم گرداند و ما را در زمره یاران، یاوران و کسانی قرار دهد که به تصمیمهای امام خود رضایت داده و همراه او هستند.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: امروز نیز همه باید حول محور رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت داشته باشند. رهبر انقلاب در موضوع مذاکرات و توافقات اخیر تصریح کردند که اگرچه نظر دیگری داشتند، اما با توجه به نظر کارشناسان و تعهد مسئولان برای احقاق حقوق ملت ایران، اجازه انجام این روند را صادر کردند.
وی افزود: پس از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب، ائمه جمعه، مسئولان و مردم نیز از این تصمیم حمایت کردند، اما اکنون که دشمن با اقدامات خود نشان داده به هیچیک از تعهدات و توافقات پایبند نیست، وظیفه همگان است که با حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در برابر دشمن ایستادگی کنند.
آیتالله مظفری با بیان اینکه طرف مقابل عملاً تمامی تعهدات خود را زیر پا گذاشته است، گفت: امروز دیگر نمیتوان از پایبندی دشمن به هیچیک از بندهای توافق سخن گفت؛ چرا که هم در گفتار و هم در عمل، بهویژه با حملات اخیر، همه تعهدات خود را نقض کرده است.
وی افزود: انتظار ما از مسئولانی که متعهد به احقاق حقوق ملت ایران شدهاند این است که با صراحت، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به این تفاهمنامه را اعلام کرده و در برابر نقض عهد دشمن، آن را پایانیافته تلقی کنند.
دشمن به دنبال گسترش درگیریها است
امام جمعه قزوین با اشاره به نوع حملات اخیر آمریکا اظهار کرد: هدف قرار دادن پلهای ارتباطی، مراکز حساس و زیرساختها نشان میدهد دشمن به دنبال گسترش درگیریهاست، اما رزمندگان اسلام با آمادگی کامل در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد.
وی ضمن قدردانی از پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حملات اخیر، گفت: نیروهای مسلح کشورمان در روزهای گذشته با شجاعت، مراکز حساس دشمن را هدف قرار دادند، اما امروز دیگر زمان پاسخ متقابل صرف نیست.
آیتالله مظفری ادامه داد: هنگامی که دشمن آشکارا اعلام میکند که موجودیت نظام اسلامی را هدف قرار داده است، نباید صرفاً به اقدام متقابل مشابه اکتفا کرد، بلکه انتظار میرود نیروهای مسلح و مسئولان کشور با تدابیری بازدارنده، واکنشی نشان دهند که دشمن را برای همیشه از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران پشیمان کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای مجازی و اینترنت گفت: به نظر میرسد در شرایط کنونی، باز بودن گسترده اینترنت بینالمللی به صلاح کشور نیست. در هفتههای اخیر شاهد حملات سایبری به برخی بانکهای بزرگ کشور و وارد شدن خسارتهای قابل توجه بودیم و دشمن همزمان از فضای مجازی برای عملیات روانی و زمینهسازی اقدامات عوامل داخلی خود استفاده میکند.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: مسئولان باید با هوشیاری و تدبیر، پیش از آنکه مشکلات گسترش پیدا کند، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و اجازه ندهند دشمن از بستر فضای مجازی برای آسیب رساندن به امنیت کشور سوءاستفاده کند.
وی در بخش پایانی خطبهها به موضوع آب کشاورزی استان قزوین پرداخت و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۲ به استان قزوین بر احیای دشت قزوین تأکید ویژهای داشتند، اما باید پرسید طی بیش از دو دهه گذشته تا چه اندازه این مطالبه محقق شده است.
آیتالله مظفری افزود: کشاورزان استان این روزها با نگرانی نسبت به خشک شدن باغها و مزارع خود به مسئولان مراجعه میکنند. بنده اطلاع دارم که استاندار و نمایندگان استان پیگیریهای متعددی برای استیفای حقوق کشاورزان انجام دادهاند، اما این مسئله نیازمند تصمیم جدی در سطح ملی است.
معیشت دهها هزار نفر به کشاورزی دشت قزوین وابسته است
وی با اشاره به اینکه معیشت دهها هزار نفر به کشاورزی دشت قزوین وابسته است، گفت: اینکه صرفاً گفته شود آب شرب تهران در اولویت قرار دارد، پاسخ قانعکنندهای برای مردم استان نیست؛ زیرا در این سوی ماجرا، نان و معیشت هزاران خانوار قرار دارد و بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی قزوین نیز نیاز سایر استانها از جمله تهران را تأمین میکند.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: اگر طی سالهای گذشته برای کاهش هدررفت آب در شبکههای انتقال و توزیع اقدامات اساسی انجام میشد، امروز بخشی از مشکلات کشاورزان برطرف شده بود. اختصاص مقدار محدودی آب نیز پاسخگوی نیاز استان نیست و مردم این شیوه مدیریت را کافی نمیدانند.
وی از مسئولان کشوری خواست با نگاهی ملی و آیندهنگر، راهکاری پایدار برای تأمین آب کشاورزی دشت قزوین اتخاذ کنند و گفت: اگر این روند ادامه یابد، سالهای آینده نیز همین مشکلات تکرار خواهد شد. از این رو به نمایندگی از مردم و مسئولان استان، درخواست جدی دارم هرچه سریعتر تصمیمی مؤثر برای رفع نگرانی کشاورزان استان قزوین اتخاذ شود.
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