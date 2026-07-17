به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، امام جمعه شهرکرد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین حدیثی از امام صادق(ع) درباره سیر بندگی و مراحل عبادت تا رسیدن به یقین، بر لزوم تقوا و اخلاص در رفتار فردی و اجتماعی تأکید کرد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی هرگز پیش‌دستی نمی‌کند، اما در مقابل هرگونه جسارت و تعدی دشمن، پاسخی محکم و قاطع خواهد داد.

وی با یادآوری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا در اوج مذاکرات، افزود: آمریکا هرگز قابل اعتماد نبوده و جنایت ترور شهید سلیمانی بهترین سند بر بدعهدی و فریبکاری این کشور است.

فاطمی با اشاره به خشم و مطالبه مردمی، گفت: خون ملت ایران به جوش آمده و مردم از مسئولان انتظار دارند که پاسخ‌ها حالت تهاجمی و بازدارنده داشته باشد تا دشمن جرأت تکرار اقدامات مذبوحانه خود را نداشته باشد.

امام جمعه شهرکرد بر ضرورت ایجاد بازدارندگی واقعی تأکید کرد و افزود: برای دستیابی به این هدف، تقویت اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری از توان پنهان و آشکار نیروهای مسلح و تبدیل خون‌خواهی شهید سلیمانی به یک مطالبه ملی و فراجناحی ضروری است.

وی با انتقاد از برخی مواضع انفعالی، بیان داشت: مسئولان باید مانند امام راحل(ره) و شهید سلیمانی از موضع اقتدار و عزت سخن بگویند و هرگز ضعف‌ها را به رخ دشمن نکشند.

فاطمی با ابراز امیدواری نسبت به آینده افزود: امروز جمهوری اسلامی از ۴۰ سال پیش بسیار قوی‌تر است و با توکل بر خدا و الگوگیری از انبیای الهی که در سخت‌ترین شرایط مورد نصرت الهی قرار گرفتند، قطعاً بر دشمنان پیروز خواهیم شد.

امام جمعه شهرکرد در پایان خطبه‌ها با تأکید بر عدم ترس از تهدیدات دشمن، گفت: آمریکای جنایتکار یک سیلی محکم می‌خواهد و این سیلی هم از سوی خداوند متعال و هم به دست رزمندگان اسلام و ملت ایران رقم خواهد خورد.