نیروهای مسلح با اقتدار در برابر هرگونه تجاوز دشمن ایستاده اند

به گزارش حجت‌ الاسلام حسین درویش زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با تأکید بر ضرورت تقوای الهی و عمل صالح، گفت: در برابر دشمنی که سابقه‌ای طولانی در عهدشکنی، جنایت و دشمنی با ملت‌ها دارد، راهی جز مقاومت، وحدت و ایستادگی وجود ندارد.

وی افزود: خداوند وعده داده است کسانی که پس از خطا و گناه، به یاد او می‌افتند و استغفار می‌کنند، مشمول مغفرت و رحمت الهی خواهند شد.

امام جمعه موقت فهرج با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دام‌های شیطان، به تأخیر انداختن توبه و کار خیر است، گفت: انسان گاه تصمیم به اصلاح خود، خدمت به دیگران و بازگشت به مسیر الهی دارد، اما با امروز و فردا کردن، فرصت‌های ارزشمند عمر خود را از دست می‌دهد؛ در حالی که بهشت، بهای ایمان و عمل است، نه آرزو می باشد.

درویش زاده، با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این اقدامات، تصریح کرد: دشمنی جبهه استکبار با ملت‌های مسلمان، به‌ ویژه ملت ایران، موضوعی روشن و ریشه‌دار است و تجربه نشان داده است که این دشمنان به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند.

وی با بیان اینکه مذاکره با دشمن بدعهد و متجاوز، در شرایطی که دستش به جنایت آلوده است، بی‌معناست، افزود: در برابر چنین دشمنی، تنها راه، هوشیاری و ایستادگی ملت است و ملت ایران بارها نشان داده است که در بزنگاه‌های حساس، با انسجام و بصیرت در صحنه حاضر می‌شود.

امام جمعه موقت فهرج افزود: یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهضت امام حسین(ع)، شناخت تکلیف، دفاع از حق و مقابله با ظلم در هر زمان است و مؤمنان وظیفه دارند در برابر زیاده‌خواهی مستکبران سکوت نکنند.

وی ادامه داد: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر هرگونه تجاوز و خطای محاسباتی دشمن ایستاده‌اند.

درویش زاده، با اشاره به آغاز هفته بهزیستی و کمیته امداد، از تلاش‌های خادمان این دو مجموعه در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند قدردانی کرد و خواستار تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خدمت و همدلی در جامعه شد.