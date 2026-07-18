آزادکاران ایران در جمع نفرات برتر رنکینگ بوداپست

با گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام امره پولیاک و یانوش وارگا بعنوان چهارمین و آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و نفرات زیر عناوین اول تا سوم اوزان دهگانه را بدست آوردند.



وزن ۵۷ کیلوگرم : ۱- امان (هندی) ۲- روبرتی دینگاشویلی (گرجستان) ۳- نوردانات آیتانوف (قزاقستان) و میرامبک کارتبای (قزاقستان)



وزن ۶۱ کیلوگرم : ۱- اصیل آیتکین (قزاقستان) ۲- تولگا ازبک (ترکیه) ۳- دیپاک (هند) و آدیلت الموخامدوف (قزاقستان)



وزن ۶۵ کیلوگرم : ۱- شامیل ممدوف (بلغارستان) ۲- عباس ابراهیم‎‌زاده (ایران) ۳- ویشال کالی‌رامانا (هند) و ناچین کولار (قزاقستان)



وزن ۷۰ کیلوگرم : ۱- ریج لاوت (آمریکا) ۲- آکاکی کمرتلیدزه (گرجستان) ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و ابراهیم الهی (ایران) - در این وزن علی خرمدل دیگر نماینده کشورمان حذف شد.



وزن ۷۴ کیلوگرم : ۱- فنگ لو (چین) ۲- نورکجا کایپانوف (قزاقستان) ۳- مراد کورماگمادوف (مجارستان) و ویلیام لوان (آمریکا)



وزن ۷۹ کیلوگرم : ۱- سولدخو اولونبایار (مغولستان) ۲- جبرئیل گاژی‌یف (آذربایجان) ۳- لوکا چخیتونیدزه (گرجستان) و آیکان سمیر سید (بلغارستان)



وزن ۸۶ کیلوگرم : ۱- ولادیمری گامکلریدزه (گرجستان) ۲- رخیم ماگمادوف (فرانسه) ۳- آلپرن عطار (ترکیه) و تورنیکه سامخارادزه (گرجستان) -در این وزن علی سوادکوهی حذف شد.



وزن ۹۲ کیلوگرم : ۱- علی تکوکائف (آذربایجان) ۲- محمد علی‎‌یف (اوکراین) ۳- آنتون ویهیفسکی (اسلواکی) و داستین پلات (آمریکا)



وزن ۹۷ کیلوگرم : ۱- احمد تاج‌دینف (بحرین) ۲- باتیربک تساکولوف (اسلواکی) ۳- زبیگنیف بارانوفسکی (لهستان) و واسیل سووا (اوکراین)



وزن ۱۲۵ کیلوگرم : ۱- یدیگه کاسیمبک (قزاقستان) ۲- کامیل کوسکیولک (لهستان) ۳- بوهردون (چین) و راجات روهال (هند)