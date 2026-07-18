آزادکاران ایران در جمع نفرات برتر رنکینگ بوداپست

با گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام امره پولیاک و یانوش وارگا بعنوان چهارمین و آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و نفرات زیر عناوین اول تا سوم اوزان دهگانه را بدست آوردند.
وزن ۵۷ کیلوگرم : ۱- امان (هندی) ۲- روبرتی دینگاشویلی (گرجستان) ۳- نوردانات آیتانوف (قزاقستان) و میرامبک کارتبای (قزاقستان)
وزن ۶۱ کیلوگرم : ۱- اصیل آیتکین (قزاقستان) ۲- تولگا ازبک (ترکیه) ۳- دیپاک (هند) و آدیلت الموخامدوف (قزاقستان)
وزن ۶۵ کیلوگرم : ۱- شامیل ممدوف (بلغارستان) ۲- عباس ابراهیمزاده (ایران) ۳- ویشال کالیرامانا (هند) و ناچین کولار (قزاقستان)
وزن ۷۰ کیلوگرم : ۱- ریج لاوت (آمریکا) ۲- آکاکی کمرتلیدزه (گرجستان) ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و ابراهیم الهی (ایران) - در این وزن علی خرمدل دیگر نماینده کشورمان حذف شد.
وزن ۷۴ کیلوگرم : ۱- فنگ لو (چین) ۲- نورکجا کایپانوف (قزاقستان) ۳- مراد کورماگمادوف (مجارستان) و ویلیام لوان (آمریکا)
وزن ۷۹ کیلوگرم : ۱- سولدخو اولونبایار (مغولستان) ۲- جبرئیل گاژییف (آذربایجان) ۳- لوکا چخیتونیدزه (گرجستان) و آیکان سمیر سید (بلغارستان)
وزن ۸۶ کیلوگرم : ۱- ولادیمری گامکلریدزه (گرجستان) ۲- رخیم ماگمادوف (فرانسه) ۳- آلپرن عطار (ترکیه) و تورنیکه سامخارادزه (گرجستان) -در این وزن علی سوادکوهی حذف شد.
وزن ۹۲ کیلوگرم : ۱- علی تکوکائف (آذربایجان) ۲- محمد علییف (اوکراین) ۳- آنتون ویهیفسکی (اسلواکی) و داستین پلات (آمریکا)
وزن ۹۷ کیلوگرم : ۱- احمد تاجدینف (بحرین) ۲- باتیربک تساکولوف (اسلواکی) ۳- زبیگنیف بارانوفسکی (لهستان) و واسیل سووا (اوکراین)
وزن ۱۲۵ کیلوگرم : ۱- یدیگه کاسیمبک (قزاقستان) ۲- کامیل کوسکیولک (لهستان) ۳- بوهردون (چین) و راجات روهال (هند)
نفرات برتر اوزان دهگانه رقابت های بین المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی مجارستان مشخص شدند.
با گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام امره پولیاک و یانوش وارگا بعنوان چهارمین و آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و نفرات زیر عناوین اول تا سوم اوزان دهگانه را بدست آوردند.
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