به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی آزادراه اردکان-مهریز، این پروژه را گامی کلیدی در تکمیل کریدور ترانزیتی شمال-جنوب دانست.

وی ادامه داد: این آزادراه که با مشارکت جدی بخش خصوصی و در قالب دو باند ۶ خطه احداث می‌شود، علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل کالا و کاهش زمان سفر، نقش راهبردی در ارتقای امنیت انرژی و ترانزیت ملی ایفا خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدبینی جامعه نسبت به پروژه‌های عمرانی طولانی‌مدت، اظهار داشت: سیاست وزارت راه بر این است که تا پیش از حصول اطمینان از ظرفیت‌های تأمین مالی، هیچ کلنگی بر زمین نخورد.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تنها راهکار پیشبرد طرح‌های بزرگ آزادراهی است و دولت موظف است با هم‌افزایی، اعتماد عمومی را از طریق بهره‌برداری از پروژه‌های واقعی بازیابی کند.

صادق از تفویض اختیارات گسترده در حوزه مولدسازی به استانداران خبر داد تا با مدیریت میدانی، روند اجرای پروژه‌ها از پیچ‌وخم‌های اداری خارج شود.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد سازمان راهداری در استان یزد، به اجرای موفق ۲۵۰ کیلومتر روکش آسفالت و رفع نقاط حادثه‌خیز در این استان اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از پویایی بدنه فنی وزارتخانه در شرایط سخت مالی دانست.

وزیر راه و شهرسازی یزد را قلب تپنده فلات مرکزی ایران خواند و تصریح کرد: امروز جهان درگیر جنگ کریدورها است و دشمن برای تضعیف ارتباطات منطقه‌ای ایران تلاش می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز وظیفه فرزندان کشور در این وزارتخانه است که به سرعت ویرانی‌های جنگ را مرمت کنند و به حرمت خون تمام شهدای عزیزمان، از این بزنگاه با سربلندی و اقتدار بیرون خواهیم آمد.

وی با قدردانی از پیمانکاران که با وجود مطالبات مالی، چراغ کارگاه‌های عمرانی را روشن نگه داشته‌اند، تأکید کرد: وزارت راه با عزم راسخ، توسعه زیرساخت‌ها را به عنوان خط مقدم مقابله با فشارهای خارجی دنبال می‌کند تا نشان دهد مسیر توسعه و پیشرفت ایران، با تهدید و تحریم مسدودشدنی نیست.

صادق در پایان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت پایدار، خاطرنشان کرد: آرامشی که امروز امکان اجرای این پروژه‌های بزرگ را فراهم آورده، مرهون ایثار سربازان وطن است و دولت خود را مکلف می‌داند با آبادانی کشور، پاسخگوی این فداکاری‌ها باشد.

عملیات اجرایی نخستین آزادراه استان یزد در محور اردکان-مهریز را با سرمایه‌گذاری ۷۰ هزار میلیارد تومانی با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.