به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم «سیاه قلم» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی بابک برجسته این روزها مراحل پیشتولید را پشت سر میگذارد و قرار است بهزودی وارد مرحله فیلمبرداری شود.
در این فیلم جهانبخش سلطانی و مهدی باقربیگی پس از سالها بار دیگر در کنار یکدیگر مقابل دوربین رفتهاند؛ ۲ بازیگری که همکاری مشترکشان در سریال «قصههای مجید» هنوز در ذهن مخاطبان مانده و این بار در اثری با حالوهوای اجتماعی و جنایی همبازی شدهاند.
غزل جعفرزاده، نیما ساحلی، آنیتا معتمدینیا و (با معرفی) ماندانا مصطفایی دیگر بازیگران این فیلم هستند.
«سیاه قلم» داستان نقاشی را روایت میکند که در پی اتفاقی غیرمنتظره، وارد ماجرایی پرتنش و پیچیده میشود؛ ماجرایی که زندگی او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار میدهد.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: بابک برجسته، نویسنده: بابک برجسته، دستیار تهیه: سالار مولاوردی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: آرش غلامی، مدیر صدابرداری: مهرداد دادگری، طراح صحنه و لباس: مونا احمدآبادی، طراح گریم: نسترین تازهنام، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: نوید همایونی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، مشاور مذهبی: مرتضی قربانی، مشاور پروژه: داوود پیرانی، دستیار دوم کارگردان: مرضیه دهقانپور، منشی صحنه: زهرا کریمی، دستیار لباس: پریسا نمازی، عکاس و تدوینگر: محمدجواد بلقدر، دستیار تولید: اکبر محمدی، مدیر تدارکات: عباس خدیری، مدیر امور مالی: یلدا عسگری، خدمات: علی آذرخش.
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