به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، در نشست هماهنگی برنامههای اربعین حسینی(ع) بنیاد شهید و امور ایثارگران که با حضور مدیران کل بنیاد شهید استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به صورت وبیناری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در برنامههای اربعین اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که برنامههای بنیاد شهید در اربعین از حالت مقطعی خارج شده و به برنامههایی هدفمند، اثرگذار و ماندگار تبدیل شود. اگر امروز بتوانیم ریلگذاری صحیحی انجام دهیم، این مسیر در سالهای آینده نیز با انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت و به یک الگوی موفق در حوزه فرهنگی تبدیل خواهد شد.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامههای امسال، هدفمند کردن فعالیتهای فرهنگی در مواکب و استفاده از ظرفیت تشکلهای ایثارگری است. بنیاد شهید از ظرفیت گسترده تشکلهای خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان برخوردار است و لازم است با برگزاری نشستهای تخصصی، این ظرفیتها بهصورت متمرکز و منسجم در خدمت برنامههای اربعین قرار گیرد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برنامهریزی برای تمرکز فعالیت برخی تشکلها در مرز خسروی گفت: نقشآفرینی تشکلهای ایثارگری باید با برنامهریزی دقیق صورت گیرد تا ضمن افزایش اثربخشی، از پراکندگی فعالیتها نیز جلوگیری شود.
سلیمانی با تأکید بر توسعه نماد فرهنگی «سلام شهید» اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در برنامههای اربعین، تقویت و تثبیت نماد «سلام شهید» است. این عنوان میتواند به هویت فرهنگی بنیاد شهید در اربعین تبدیل شود و با اجرای برنامههای خلاقانه و نوآورانه، بازتاب گستردهای در میان زائران ایرانی و خارجی داشته باشد. اقداماتی که برای اربعین امسال پیشبینی شده، از جنس کارهای نو و متفاوت است و لازم است همه بخشها با هماهنگی، همافزایی و انسجام کامل در اجرای آن مشارکت کنند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به ظرفیت بینالمللی راهپیمایی اربعین گفت: اربعین یک فرصت کمنظیر فرهنگی در سطح جهان اسلام است و باید از این بستر برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، آرمانهای انقلاب اسلامی و انتقال پیام شهدا به زائران کشورهای مختلف استفاده کنیم. در این مسیر، از ظرفیت سایر موکبها نیز بهره خواهیم گرفت تا دامنه اثرگذاری برنامهها افزایش یابد. رویکرد بنیاد شهید در اربعین امسال، حرکت به سمت محتوامحوری و فعالیتهای فرهنگی است و تلاش میکنیم در کنار خدماترسانی، برنامههای فرهنگی، معرفتی و روایتگری به محور اصلی فعالیت مواکب تبدیل شود.
سلیمانی با اشاره به استانهای هدف اجرای برنامههای بنیاد در اربعین گفت: مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی به عنوان کانونهای اصلی فعالیت بنیاد شهید در نظر گرفته شدهاند که در این میان، شلمچه به دلیل حجم بالای تردد زائران، از اهمیت ویژهای برخوردار است. امیدواریم اقدامات امسال به یک نقطه آغاز برای شکلگیری یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود تا با برنامهریزی اصولی، این روند در سالهای آینده نیز استمرار داشته باشد.
در ادامه این نشست، سید علیرضا فاطمیانپور مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزارشی از تجربه برگزاری برنامههای اربعین سال گذشته ارائه کرد و بر ضرورت انسجام بیشتر در اجرای برنامههای امسال تأکید کرد.
وی با تشریح مصوبات ستاد مرکزی بنیاد شهید برای اربعین ۱۴۰۵ گفت: برنامههای امسال در دو بخش اصلی شامل خدمات ویژه جامعه هدف و فعالیتهای فرهنگی طراحی شده و این برنامهها نیز در دو حوزه داخل کشور و خارج از کشور اجرا خواهد شد.
فاطمیانپور با اشاره به اینکه برنامههای فرهنگی خارج از کشور با جدیت بیشتری دنبال میشود، افزود: طراحی و برگزاری چند همایش بینالمللی در کشور عراق از جمله برنامههای شاخص بنیاد شهید در ایام اربعین خواهد بود که با هدف معرفی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهدای ایران اسلامی به زائران کشورهای مختلف برگزار میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید همچنین از تعیین پنج نقطه برای استقرار مواکب بنیاد خبر داد و گفت: این مواکب علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی، خدمات رفاهی و پشتیبانی را نیز با همکاری مجموعههای وابسته به بنیاد از جمله مؤسسه فرهنگی، ورزشی و سیاحتی کوثر ارائه خواهند کرد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بانک دی و بیمه دی نیز در قالب غرفههای تخصصی، خدمات مورد نیاز خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را در زیرمجموعه مواکب بنیاد ارائه خواهند داد.
فاطمیانپور با تأکید بر ضرورت همافزایی همه مجموعههای وابسته به بنیاد شهید اظهار داشت: همه مؤسسات و شرکتهای وابسته باید در ایام اربعین زیر پرچم بنیاد شهید فعالیت کنند تا خدمات با هویت واحد، انسجام بیشتر و کیفیت مطلوبتری به جامعه هدف ارائه شود.
در پایان این نشست، مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته، دیدگاهها، پیشنهادها و برنامههای خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی(ع) و ارتقای خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران و جامعه ایثارگری مطرح کردند.
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