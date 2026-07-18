تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی با قوت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، تشکلها، فعالان زنجیره تأمین، شبکه حملونقل و توزیع اظهار داشت: تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ ذخایر راهبردی و ایجاد آرامش در بازار، از مهمترین مأموریتهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور است و تمامی ظرفیتهای این شرکت برای تحقق این مأموریت بهکار گرفته شده است.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، روند تأمین، نگهداری و مدیریت ذخایر راهبردی بهصورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد و خوشبختانه ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
جعفری با اشاره به پایش مستمر بازار تصریح کرد: وضعیت عرضه و تقاضای کالاهای اساسی بهصورت روزانه رصد میشود و هر زمان که ضرورت ایجاب کند، اقدامات لازم برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا آرامش بازار حفظ شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به نقش این شرکت در تنظیم بازار محصولات پروتئینی اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با رصد مستمر وضعیت بازار، آمادگی کامل دارد هر زمان که بر اساس تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و در صورت کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان، نیاز به مداخله در بازار وجود داشته باشد، نسبت به عرضه مرغ منجمد از محل ذخایر راهبردی اقدام کند. همانگونه که در مقاطع موردنیاز، از جمله در اوایل سال جاری، این شرکت با هدف ایجاد تعادل در بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان بهموقع وارد عمل شد، در آینده نیز هر زمان ضرورت ایجاب کند، با تمام ظرفیت در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حفظ ذخایر راهبردی، تأمین مستمر کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار است. در همین راستا، خرید حمایتی محصولات مازاد تولیدکنندگان، نگهداری ذخایر راهبردی، توزیع هدفمند کالا در زمان موردنیاز و اجرای برنامههای تنظیم بازار، مطابق برنامهریزیهای انجامشده با قوت ادامه دارد.
جعفری با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و آرامش بازار از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور است، گفت: همه ظرفیتهای موجود برای تأمین بهموقع کالاهای اساسی و پاسخگویی به نیاز بازار بهکار گرفته شده و هماهنگی لازم با بخشهای مختلف تولید، تأمین و توزیع بهصورت مستمر برقرار است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پایان با اطمینانبخشی به مردم تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و شرکت پشتیبانی امور دام کشور با آمادگی کامل، روند تأمین پایدار کالاهای اساسی و اجرای برنامههای تنظیم بازار را با جدیت دنبال میکند. از هموطنان عزیز نیز درخواست میشود اخبار مربوط به بازار کالاهای اساسی را از مراجع رسمی دنبال کنند؛ چراکه تمامی برنامهریزیهای لازم برای تأمین نیاز بازار انجام شده و جای هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
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