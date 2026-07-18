منصوری: مدال واقعی مسابقات مهارت، تجربه و یافتن مسیر آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری عصر شنبه در آیین افتتاح چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان در گلستان، با گرامیداشت یاد شهدای کشور، خطاب به شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها اظهار کرد: شما آینده‌سازان ایران هستید و انتخاب مسیر مهارت‌آموزی در سنین نوجوانی، تصمیمی ارزشمند برای ساخت آینده‌ای روشن است.

وی با اشاره به حضور نوجوانان نخبه از سراسر کشور در این رقابت‌ها افزود: ارزش کار شما تنها در یادگیری یک مهارت نیست، بلکه در این است که به جای مصرف‌کننده فناوری، به خالق فناوری و تولیدکننده ایده و نوآوری تبدیل شده‌اید؛ مسیری که می‌تواند به خلق ارزش برای جامعه و اقتصاد کشور منجر شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بهره‌گیری از مفاهیم حوزه برنامه‌نویسی، خطاب به نوجوانان گفت: همان‌گونه که در مسیر طراحی نرم‌افزار با خطاها و چالش‌های مختلف روبه‌رو می‌شوید، زندگی نیز سرشار از موانع و آزمون‌هاست و موفقیت از آنِ کسانی است که با پشتکار و خلاقیت برای مشکلات راه‌حل پیدا می‌کنند.

منصوری مسابقات مهارت را فرصتی برای تمرین حضور در عرصه‌های بزرگ‌تر دانست و اظهار کرد: این رقابت‌ها تنها یک مسابقه نیست، بلکه میدانی برای کسب تجربه، افزایش اعتمادبه‌نفس و آماده شدن برای مسئولیت‌های بزرگ آینده است.

وی با تأکید بر اینکه کسب مدال تنها بخشی از دستاورد این رقابت‌هاست، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه‌ای که شرکت‌کنندگان از این مسابقات با خود می‌برند، تجربه، یادگیری، ارتباط با همسالان و ترسیم مسیر حرفه‌ای آینده است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از نوجوانان خواست رقابت را در کنار همکاری و شبکه‌سازی دنبال کنند و گفت: از فرصت حضور در کنار نخبگان مهارتی کشور استفاده کنید، از یکدیگر بیاموزید و ارتباطات حرفه‌ای خود را برای آینده حفظ کنید؛ این ارتباطات می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ‌تری باشد.

منصوری با اشاره به حضور تیم ملی مهارت ایران در اردوی آماده‌سازی مسابقات جهانی، اظهار کرد: اعضای این تیم نیز روزی از همین رقابت‌های نوجوانان مسیر خود را آغاز کردند و امروز امیدواریم با حضور در مسابقات جهانی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورند.