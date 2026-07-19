سامسونگ کارمندانش را در آمریکا تعدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این امر بیشتر روی کارگرانی که در ایالت های نیوجرسی و تگزاس فعالیت می کنند تاثیر می گذارد.

این غول آسیایی کره ای در بیانیه ای برای رویترز اعلام کرد ۷۳۹ شغل در واحد «انگلوود کلیف» واقع در نیوجرسی تحت تاثیر برنامه های شاخه آمریکایی سامسونگ که روی محصولات الکترونیکی مصرفی متمرکز است و قصد دارد واحدهای خود را به تگزاس منتقل کند، قرار می گیرند.

بیشتر افرادی که شغلشان را از دست می دهند، پیشنهاد برای تغییر مکان دریافت کرده اند اما بقیه آنها چنین دعوتی دریافت نکرده اند.

در دفتر سامسونگ در تگزاس نیز حدود ۱۰۰ کارگر از جمله افرادی که در بخش موبایل آن مشغول فعالیت هستند، اخراج شده اند.

هرچند این موارد تعدیل نیروی انسانی به تغییر در واحدهای شرکت مربوط است اما از شکاف فزاینده در عملکرد بخش‌های مختلف این غول فناوری کره‌جنوبی حکایت دارد.

به‌طوری که بخش تراشه‌های این شرکت با ثبت سودی بی‌سابقه به شکوفایی رسیده، اما واحدهای تولید لوازم الکترونیکی مصرفی آن هم‌زمان با افزایش هزینه تراشه‌ها، با رکود و افت عملکرد روبرو شده‌اند.

تغییر در واحدهای سامسونگ عجیب است زیراکارمندان واحد نیوجرسی کمتر ازیک سال قبل با سروصدای زیاد به دفاتری جدید منتقل شدند. این شرکت حدود ۱۲۰۰ کارمند نیوجرسی دارد.

هرچند گستره دقیق تعدیل نیروی کار در سامسونگ الکترونیک واحد آمریکا مشخص نیست اما طبق اسناد موجود این واحد در ۳۰ ژوئن به برخی کارمندان درباره کاهش نیروی انسانی در سراسر شرکت اطلاع رسانی کرده بوده است.

بررسی پست‌های لینکدین نیز نشان می‌دهد بیش از ۳۰ نفر از کارمند سامسونگ از جمله مدیران ارشد فروش و بازاریابی در واحدهای تگزاس و نیوجرسی و همچنین تعدادی در سایر نقاط آمریکا اعلام کرده‌اند طی چند هفته گذشته از کار برکنار شده یا شرکت را ترک کرده‌اند.

این درحالی است که پیش از این، جزئیاتی درباره تعدیل نیرو در شرکت کره ای گزارش نشده بود.

سامسونگ در بیانیه خود اعلام کرد جابه‌جایی دفتر مرکزی شاخه آمریکایی سامسونگ ممکن است به تغییراتی در ساختار نیروی کار منجر شود، مانند وضعیت کارکنانی که قادر به نقل‌مکان نیستند، یا بازنگری در برخی عملکردهای سازمانی با هدف بهینه‌سازی و اطمینان از همسویی نقش‌های شغلی با اولویت‌های کلیدی کسب‌وکار.