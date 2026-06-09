به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر مقدس، سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ماهیت ویروسی و خطرناک بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو (CCHF) اظهار کرد: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که عمدتاً از طریق گزش کنههای آلوده، له کردن کنه با دست و یا تماس مستقیم با خون، ترشحات، لاشه و گوشت تازه دام آلوده به انسان منتقل میشود.
وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم این بیماری آن است که دامهای آلوده معمولاً بدون علامت هستند و ظاهر کاملاً سالم دارند، بنابراین تشخیص دام آلوده بدون انجام آزمایشهای تخصصی امکانپذیر نیست و همین موضوع ضرورت رعایت اصول پیشگیرانه را دوچندان میکند.
مقدس با تأکید بر اینکه ذبح دام باید صرفاً در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام شود، تصریح کرد: کشتار دام خارج از چرخه رسمی و بدون نظارتهای بهداشتی، خطر انتقال بیماری را بهطور جدی افزایش میدهد. وی همچنین خاطرنشان کرد افرادی که در دامداریها، کشتارگاهها، مراکز عرضه و یا در فرآیند قطعهبندی گوشت فعالیت دارند، باید حتماً از دستکش، لباس کار، چکمه و سایر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند تا از تماس مستقیم با خون و ترشحات دام جلوگیری شود.
سرپرست معاونت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت نگهداری درست گوشت، گفت: گوشت قرمز پس از کشتار باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شود تا احتمال انتقال ویروس کاهش یابد و مصرف آن با ایمنی بیشتری همراه باشد.
وی ادامه داد: مبارزه مستمر با کنهها در دامداریها از طریق سمپاشی اصولی، ضدعفونی جایگاه دام و رعایت بهداشت محیط نگهداری دام از مهمترین اقدامات کنترلی در کاهش خطر شیوع بیماری به شمار میرود و باید بهصورت دورهای و تحت نظر کارشناسان دامپزشکی انجام شود.
مقدس همچنین به شهروندان توصیه کرد فرآوردههای خام دامی را صرفاً از مراکز مجاز و دارای مجوز بهداشتی تهیه کنند و از خرید گوشت فاقد مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی بهطور جدی خودداری کنند.
وی با اشاره به علائم بیماری در انسان گفت: بروز ناگهانی تب، سردرد شدید، دردهای عضلانی، ضعف و بیحالی از نشانههای اولیه بیماری است که در صورت عدم تشخیص و درمان بهموقع میتواند به بروز علائم خونریزی و عوارض جدی منجر شود؛ بنابراین افرادی که سابقه تماس با دام یا فرآوردههای خام دامی دارند، در صورت مشاهده چنین علائمی باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کرده و پزشک را از سابقه تماس خود مطلع کنند.
سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور در پایان تأکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور با تشدید نظارتهای بهداشتی در کشتارگاهها، مراکز عرضه، واحدهای دامی و اجرای برنامههای پایش و کنترل کنه، اقدامات پیشگیرانه را در سطح کشور بهصورت مستمر دنبال میکند و همکاری دامداران و مردم نقش اساسی در پیشگیری و کنترل این بیماری دارد.
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