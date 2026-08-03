رگبار و رعدوبرق در استان سمنان؛ هشدار زرد هواشناسی فعال شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه کم‌فشار به استان سمنان اظهار کرد: همزمان با فعالیت این سامانه، هشدار زرد هواشناسی در نقاط مختلف استان طی شبانه‌روز گذشته و امروز دوشنبه دوازدهم مردادماه فعال شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، امروز در نقاط مختلف استان به‌ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات، بارش باران و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق نیز شرایط برای وقوع رعدوبرق فراهم است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه نواحی شمالی و ارتفاعات استان و همچنین بخش‌هایی از شرق و شمال‌شرق تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار خواهند گرفت، گفت: در این مناطق وزش باد، رگبار پراکنده و رعدوبرق از مهم‌ترین پدیده‌های جوی امروز خواهد بود.

مصطفوی با اشاره به تداوم روند کاهشی دمای هوا در استان سمنان بیان کرد: دمای هوا امروز نیز روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی در استان به شکل رگبارهای پراکنده خواهد بود و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، شدت بارندگی در نقاط مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در ادامه با اشاره به شرایط جوی دیگر نقاط استان گفت: در بخش‌هایی از استان، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که این پدیده به‌ویژه در غرب صنعتی و همچنین نواحی جنوبی و کویری طی امروز و فردا بیشتر مشاهده خواهد شد.

مصطفوی با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر نیز وجود دارد، افزود: امروز در مناطق شمالی و شرقی استان سمنان احتمال آبگرفتگی معابر درون‌شهری، برون‌شهری و روستایی وجود دارد و لازم است شهروندان و مسافران نسبت به شرایط جوی پیش‌رو توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های هواشناسی اظهار کرد: به گردشگران، طبیعت‌گردان و دامداران توصیه شده است امروز از حضور و تردد در ارتفاعات استان سمنان خودداری کنند و با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، از قرار گرفتن در مناطق مرتفع و نقاط در معرض خطر پرهیز شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید را از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در هشدار زرد هواشناسی عنوان کرد و گفت: کشاورزان و گلخانه‌داران به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید اتخاذ کنند.

مصطفوی با اشاره به احتمال افزایش روان‌آب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: مردم همچنین از اتراق و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند تا در صورت وقوع بارش‌های رگباری، با خطرات احتمالی مواجه نشوند.

وی در پایان درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از فردا به‌تدریج سامانه کم‌فشار و بارشی از استان سمنان خارج می‌شود و شرایط جوی پایدارتر شده و آسمان صاف خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: پس از چند روز کاهش دما، از پس‌فردا روند افزایش تدریجی دمای هوا در استان آغاز می‌شود و دمای هوا به‌تدریج گرم‌تر خواهد شد.