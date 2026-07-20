به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و با هدف تقویت زنجیره ارزش از پژوهش تا تجاری‌سازی در حوزه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مرکز رشد فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد بسترهای نوآوری و تقویت همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و زیست‌بوم فناوری، زمینه شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید برای توسعه محصولات سلامت‌محور و ارتقای فناوری در حوزه فرآورده‌های گیاهی و طبیعی را فراهم می‌کند.

در آیین امضای این تفاهم‌نامه، محمود بیگلر، رئیس مرکز رشد فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اهمیت این همکاری در توسعه فناوری‌های حوزه سلامت، اظهار کرد: این تعامل، ظرفیت ارزشمندی برای استقرار، رشد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فرآورده‌های طبیعی ایجاد می‌کند و می‌تواند مسیر توسعه محصولات نوآورانه را هموار سازد.

وی افزود: توسعه هم‌افزایی میان ظرفیت‌های دانشگاهی و توانمندی‌های معاونت علمی، زمینه تقویت ارتباط میان حوزه داروهای سنتتیک و فرآورده‌های طبیعی را فراهم می‌آورد و در نهایت به تولید محصولات نوآورانه متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور منجر خواهد شد.

در ادامه این مراسم، حسین رضایی‌زاده، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با تشریح برنامه‌های راهبردی این ستاد در سال ۱۴۰۵، از راه‌اندازی «کارخانه نوآوری مینیاتوری فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی» خبر داد.

وی با بیان این‌که این پروژه با همکاری معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده‌های مرتبط اجرا خواهد شد، گفت: هدف از ایجاد این مجموعه، فراهم کردن زیرساخت‌های تخصصی برای توسعه فناوری، نمونه‌سازی، آزمون و آماده‌سازی محصولات پیش از ورود به مرحله تولید صنعتی است.

رضایی‌زاده ادامه داد: کارخانه نوآوری مینیاتوری به زیرساخت‌های فب‌لب (Fab Lab) و پایلوت‌پلنت مجهز خواهد شد و امکان تولید نمونه‌های آزمایشی انواع فرآورده‌های گیاهی، سنتی و طبیعی را فراهم می‌کند. در فاز نخست نیز خطوط تولید آزمایشی شربت و کپسول پیش‌بینی شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بتوانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین اولیه، محصولات خود را توسعه داده و برای ورود به بازار آماده کنند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تأکید بر نقش این زیرساخت در کاهش فاصله میان پژوهش و صنعت اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های فناور در حوزه سلامت، نبود زیرساخت‌های مناسب برای تبدیل دستاوردهای پژوهشی به نمونه‌های قابل ارزیابی و تولید نیمه‌صنعتی است. ایجاد این مجموعه، حلقه مفقوده میان آزمایشگاه، توسعه فناوری و تجاری‌سازی را تکمیل خواهد کرد.

وی افزود: این کارخانه نوآوری علاوه بر ارائه خدمات فنی و مهندسی، بستری برای آموزش عملی، ارتقای مهارت‌های تخصصی، توسعه فناوری و تعامل میان پژوهشگران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و می‌تواند به یکی از مراکز مرجع توسعه فناوری در حوزه فرآورده‌های طبیعی تبدیل شود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تأمین فضای استقرار، امکانات اجرایی و زیرساخت‌های مورد نیاز بر عهده مرکز رشد فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز مسئولیت حمایت از تجهیز، راه‌اندازی و توسعه زیرساخت‌های تخصصی این مرکز را بر عهده دارد.

همچنین طراحی، تجهیز و اجرای فب‌لب و پایلوت‌پلنت این مرکز نوآوری طی شش ماه آینده برنامه‌ریزی شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان ارائه خدمات به پژوهشگران، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

بر پایه این همکاری مشترک، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک فناورانه، توسعه آموزش‌های مهارتی، حمایت از ایده‌های نوآورانه، تسهیل تجاری‌سازی محصولات و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار دارد.

انتظار می‌رود اجرای این تفاهم‌نامه، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های نوآوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، زمینه توسعه محصولات دانش‌بنیان، افزایش سهم فناوری‌های سلامت‌محور در اقتصاد دانش‌بنیان کشور، ارتقای توان رقابتی شرکت‌های فناور و تسریع ورود فرآورده‌های نوآورانه به بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.