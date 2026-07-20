شنا ایران صاحب ۲ مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا و در بخش شنا، پارسا شهشهانی به مدال برنز ۲۰۰ متر کرال پشت شنای قهرمانی آسیا دست یافت. وی رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال با ثبت زمان ۲:۰۴:۲۲ صاحب این مدال شد.

در این بخش، نماینده قزاقستان به مقام نخست رسید و نماینده چین تایپه دوم شد.

همچنین دانیال جهانگیری در رقابت فینال ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال با ثبت زمان ۵۰.۹۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز گرفت.



در این بخش، تران وان نگوین کوک از ویتنام با زمان ۵۰.۴۴ ثانیه به مدال طلا رسید و یی چنگ لین از چین‌تایپه با زمان ۵۰.۶۷ ثانیه مدال نقره را کسب کرد.