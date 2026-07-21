به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خالد مشعل، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست دفتر سیاسی این جنبش، انتخاب خلیل الحیه به این سمت را تبریک گفت و بر حمایت کامل همه اعضای حماس از رهبری جدید تاکید کرد.

مشعل در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پایان فرایند شورایی و دموکراتیک انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و شادباش‌های خود را به برادر عزیزم خلیل الحیه به‌ سبب کسب اعتماد شورای عمومی حماس و انتخاب شدن به‌ عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش تقدیم می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهم او را در حمل این امانت در این مرحله حساس یاری و هدایت کند و موفق بدارد.

وی افزود که این انتخابات مطابق نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حماس و در فضایی سازمانی برگزار شد که پایبندی به اصل شورا و احترام به قوانین و مقررات را به نمایش گذاشت.

مشعل تاکید کرد: این همان رویکردی است که به آن افتخار می‌کنیم و برای تثبیت آن تلاش داریم؛ زیرا اصل شورا از اصول ثابت حماس و یکی از عوامل قدرت و استحکام این جنبش است.

این رهبر حماس خاطر نشان کرد که روز گذشته در جمع اعضای شورای عمومی این جنبش، احترام کامل خود را به نتایج انتخابات اعلام کرده است.

وی ادامه داد: من و همه اعضای حماس از همین لحظه پشت سر رهبری برادر مجاهد، خلیل الحیه ملقب به ابواسامه، ایستاده‌ایم و متعهد هستیم با او و دیگر برادرانمان در مسئولیت‌های مختلف، با روحیه برادری و هم‌افزایی برای خدمت به ملت و آرمان فلسطین همکاری کنیم.

مشعل با اشاره به شرایط دشوار ملت و مسئله فلسطین تصریح کرد که این مرحله، همگان را ملزم می‌کند تلاش‌های خود را برای خدمت به مردم غزه متحد و بسیج کنند و با تمام توان در کنار آنان بایستند تا به یاری خداوند از این شرایط سخت به سلامت عبور کنند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس در مقابله با اشغالگری و شهرک‌سازی و تلاش برای حمایت از اسرای فلسطینی تاکید کرد و گفت: منافع ملت و آرمان فلسطین باید بالاتر از هر ملاحظه‌ای قرار گیرد و همکاری با دیگر شرکای ملی نیز بر همین اساس انجام شود.

مشعل در پایان تاکید کرد: همگی در مسیر آزادی، مقاومت در برابر اشغالگری و تحقق آرمان‌های ملت فلسطین برای آزادسازی، بازگشت و استقلال، به یاری خداوند حرکت خواهیم کرد.