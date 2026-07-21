تایید مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات در مواقع اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی در رابطه با مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات صحن در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور، اظهارکرد: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در جلسه ای به ریاست دکتر کدخدایی و با حضور اکثریت اعضا، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار برگزاری و اداره جلسات مجلس شورای اسلامی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات در مواقع اضطرار و خاص را تایید کرد.
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