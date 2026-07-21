به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سبأ یمن بهنقل از منبعی مسئول در وزارت دفاع این کشور نوشت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ کشتی پس از هشدار نیروهای مسلح یمن و اعمال ممنوعیت کشتیرانی علیه «دشمن سعودی» در راستای معادله «محاصره در برابر محاصره» از مسیر خود بازگشتند.
این در حالی است که پیش از این برخی منابع رسانه ای اعلام کردند که ۲ نفتکش حامل نفت عربستان، درپی محاصرۀ دریایی اعمالشده از سوی یمن، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادهاند و بهسمت کانال سوئز بازگشتهاند.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره و «تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه» اعلام می کنیم.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: ما برای همه گزینهها آمادهایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده دشمن سعودی با تشدید همهجانبه و سخت مقابله خواهیم کرد.
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