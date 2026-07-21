به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه کردستان و شرکت توزیع نیروی برق استان عصر سه شنبه با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، فصل تازه‌ای از همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری را آغاز کردند؛ همکاری‌هایی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه و پاسخگویی به نیازهای صنعت برق استان شکل گرفته است.

این تفاهم‌نامه با حضور رئیس دانشگاه کردستان و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به امضا رسید و بر استفاده از توان علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه در کنار ظرفیت‌های اجرایی صنعت برق برای اجرای طرح‌های مشترک تأکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری، فعالیت‌های فرهنگی و اجرای پروژه‌های مشترک همکاری خواهند کرد تا زمینه برای رفع نیازهای علمی و تخصصی صنعت برق و توسعه دانش کاربردی در استان فراهم شود.

نیروگاه خورشیدی در دستور کار دانشگاه

رئیس دانشگاه کردستان در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به سابقه همکاری میان دانشگاه و شرکت توزیع نیروی برق استان، بر استمرار این تعاملات تأکید کرد و گفت: دانشگاه کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، آمادگی دارد نقش مؤثری در حل مسائل تخصصی صنعت برق ایفا کند.

عادل سی‌وسەمردە با بیان اینکه این دانشگاه در زمره دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم دانشگاه، احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی در مجموعه دانشگاه است که مراحل پیگیری آن در حال انجام بوده و انتظار می‌رود شرکت توزیع نیروی برق استان در اجرای این پروژه همکاری لازم را داشته باشد.

وی توسعه همکاری میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را زمینه‌ساز تبدیل ظرفیت‌های علمی به راهکارهای عملی برای حل مسائل استان دانست.

استفاده از توان علمی برای حل مسائل صنعت برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاه، به‌ویژه ظرفیت‌های گروه برق، برای اجرای پروژه‌های مشترک و رفع چالش‌های تخصصی صنعت برق عنوان کرد.

محمدسعید سلطانی افزود: استفاده از توان اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های نوآورانه و فناورانه را هموار کرده و به ارتقای کیفیت خدمات در صنعت برق استان کمک کند.

وی تأکید کرد: گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، زمینه بهره‌گیری از ایده‌های نو و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیازهای این صنعت را فراهم خواهد کرد.

زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مشترک

بر اساس این تفاهم‌نامه، دانشگاه کردستان و شرکت توزیع نیروی برق استان در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی، انجام پروژه‌های فناورانه، استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و علمی و توسعه همکاری‌های فرهنگی و پژوهشی با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

این همکاری مشترک با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت، استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و ارائه راهکارهای کاربردی برای توسعه صنعت برق و پاسخگویی به نیازهای استان شکل گرفته است.