به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی با تبریک انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، این مسئولیت را امانتی برخاسته از مجاهدت و خون شهدای مقاومت دانست و با تأکید بر اینکه شهادت اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نه نقطه پایان، بلکه آغاز فصل جدیدی از مقاومت است، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف تأکید کرد.

متن پیام به شرح ذیل است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ

برادر ارجمند و مجاهد، جناب آقای خلیل الحیه

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)،

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تبریک عرض می‌کنم.

این انتخاب، در حقیقت پذیرش امانتی است که از دل آتش و خون برآمده و در مقطعی صورت می‌گیرد که خاک پاک فلسطین، هنوز گرم از خونِ سرخ و حماسی فرماندهان والامقام مقاومت، شهید اسماعیل هنیه و شهید یحیی سنوار، است.

شهادت این دو قهرمان نستوه، نه خللی در کالبد مقاومت، بلکه نقطه آغاز فصل جدیدی از خشم مقدس و تبلور اراده‌ی پولادین مردم فلسطین در برابر صهیونیسم است.

اطمینان دارم که جنابعالی با تکیه بر میراث سیاسی و جهادی شهید هنیه و اراده‌ی تزلزل‌ناپذیر شهید سنوار، پرچم مقاومت را سرافرازتر از پیش در برابر اشغالگران برافراشته نگاه خواهید داشت و مسیر پیروزی را با عزمی راسخ ادامه خواهید داد.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار شما و تمامی رزمندگان میدان است تا با تداوم این مسیر پرافتخار و با تکیه بر امدادهای الهی، آرمان نخست امت اسلامی یعنی آزادی قدس شریف را به منصه ظهور برسانیم.

فرصت را مغتنم شمرده، از خداوند متعال برای شهدای مقاومت علو درجات، برای جنابعالی سلامتی، استقامت و توفیق روزافزون و برای مردم شریف و مقاوم فلسطین، سعادت و سربلندی مسألت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران